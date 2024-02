A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtárban gondosan, egységes papírba csomagolt könyvek várták azokat, akik a mai nap folyamán betértek és kölcsönöztek is. Kora délutánra mintegy 60 látogatójuk akadt, akik közül volt, aki bevallottan erre a napra időzítette a kölcsönzést és olyan is megfordult, aki azt mondta, nem azért jött ezen a napon, hogy éljen az ingyen könyv lehetőségével. Pedig manapság a könyv szó szoros értelmében nagy érték! Mint megtudtuk, a csomagokban vadonatúj kötetetek lapultak a kortárs irodalomtól kezdve a klasszikusokig bezárólag. Ám mindegyik csomag hátulján volt egy kis utalás is arra nézve, mit rejt a kézbe vett csomag.

A középiskolás Bárány Bence elmélyülten válogatott, amikor megszólítottuk. Mint elárulta, rendszeresen jár könyvtárba, bár általában a Mészöly Géza utcai tagkönyvtárat keresi fel, a kötelező iskolai közösségi szolgálatát is ott teljesítette. – Leginkább történelmi kalandregényeket olvasok, jó lenne most is egy ilyet „kifogni”, de sokszor választok filozófiai témájú könyveket is – tette hozzá.

A Vörösmarty Könyvtár kölcsönző részlegén dolgozók szerint a könyvtári tagok többsége szereti a zsákbamacskát és a Nemzetközi Könyvajándék Napot is.