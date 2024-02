A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban élményekben, zenében gazdag péntek este várt mindazokra, akik részt vettek a Viktória Rehabilitációs Központ támogatása céljából életre hívott esten, melyen megemlékeztek a nemrég elhunyt Horváth Kláráról is, aki a központ megálmodója volt, s közel negyven évig vezette a Fejér Megyei Mozgássérültek Egyesületét.

A program kezdetén elhangzott: egy éve indult útjára a Viktória Központban a Viktória Pódium névre keresztelt, minden hónap első keddjén megrendezett „keddcsináló” program, aminek különkiadása, ünnepi változata ez a jótékonysági est.

– Horváth Klárára emlékezni és emlékeztetni leginkább egy olyan rendezvénnyel lehet, ami arról szól, ami neki éveken, évtizedeken keresztül a szívügye volt, ami a lelke középpontjában volt, ez pedig nem más, mint maga a Viktória Központ. Hitünk is azt mondatja velünk, hogy ha valaki, akkor Klára asszony valahol nagyon-nagyon szép helyen van most. Erről a szép helyről ide nézve hihet abban, hogy lesznek olyanok, akik tovább viszik az ő örökségét: a Viktóriának múltja, jelene és jövője is van – fogalmazott köszöntőjében Cser-Palkovics András polgármester. A városvezető kiemelte: a feladatokat csak közösségként lehet megvalósítani, tovább vinni. Hozzátette: a városi költségvetésből idén is támogatja az önkormányzat a központ fenntartását, működtetését.

A jótékonysági bálon fellépett Zsiga Edward bűvész, görög táncokkal készült a Sirtaki táncegyüttes, a zenei élményt pedig a Chameleon együttem biztosította. Az est díszvendége Schäffer Erzsébet magyar Pulitzer-emlékdíjas újságíró volt. A hagyományteremtő jótékonysági esemény bevételével a Mozgássérültek Viktória Rehabilitációs Alapítvány tevékenységét támogathatták a résztvevők.