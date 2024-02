Jövő héten kedden, azaz február 27-én 16.30 órakor tartják a Váli Könyvklub első összejövetelét a könyvtárban. – Több programmal is készülünk, egyelőre arra gondoltunk, az első beszélgetés témája legyen maga az olvasás, vagyis a résztvevők meséljék el, mikor és miért szerettek bele a könyvekbe, hogyan lettek olvasó emberek? – válaszolta kérdésünkre Bereczki Zsuzsa, a könyvklub újraindításának egyik ötletgazdája, maga is két gyermek édesanyja, aki fontosnak tartja, hogy motiválják a fiatalokat és rávegyék őket az olvasásra. – Ez a mai pörgős világban nem is annyira könnyű, de hiszem, hogy az olvasás szeretetét jórészt otthonról hozza az ember és ha idejekorán bevezetjük a gyermekeinket ebbe a tevékenységbe, jó eséllyel maguk is olvasókká válnak – tette hozzá.

A tervek szerint a klub tagjai havonta egyszer találkoznak majd és a beszélgetések, könyvajánlók mellett író-olvasó találkozókat is tartanak. A klubtagoktól minimális díjat kérnek, amivel az 1992 óta évente megrendezett, nagy hagyományokkal rendelkező Vajda János szavalóversenyt támogatják, amelyre minden alkalommal több száz diák érkezik a megyéből. Az első, február 27-i alkalom ingyenes, várják a gyerekeket, szülőket és a nagyszülőket!