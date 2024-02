Gyümölcsoltó Boldogasszony előtti 6. nap. Egykor fél-ünnep. Jellege: Dolgos nap. Sokadalma: Némely városban ekkor tartották a tavasz-eleji vásárt. Népies megnevezés: Tavaszváró második napja. Ilyenkor illett megfürödi és tiszta ruhát ölteni a közelgő tavasz tiszteletére. Zárt nap, vagyis - a névnap-köszöntők és beteg-látogatók kivételével - mást be nem engedtek be a házukba. Sokfelé a Józsefeket is (a Sándorokkal együtt) a helyi ivóban köszöntötték, vagy a szőlőhelyi pincékben ünnepelték. E napon kölcsönt nem kértek, és semmit sem adtak ki a házból. Földműveseknek, ácsoknak és méhészeknek dologtiltó nap. Többfelé e napon vásárt is tartottak, ahol az iparosok is ünnepeltek. Ha e napon megdördült az ég, akkor aratás idején jégeső várható, viszont jó bort jelez őszre. Ha szivárvány jelent meg az égen, az jó aratást ígért. Egyes vidékeken - ha a fű már növésnek indult - e napon kihajtották a marhákat legelni (legalább egy napra). Úgy tartották, hogy az e naptól növő fűnek a fagy már nem árthat. Bukovinában a tavasz első napjának tartották, ünnepként megülték. - írja Remete Farkas László magyarságkutató, néprajzgyűjtő, hagyományőrző, író, költő Állandó, mindennapos kalendárium című gyűjteményében.