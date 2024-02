A Székesfehérvári Balett Színház szombati évadnyitója valódi látványossággal kecsegtetett a balett rajongói számára. A nap fénypontja egy interaktív balettgyakorlat volt, amely során a közönség tagjai is részt vehettek, és káprázatos részletet is láthattak a híres "Hattyúk tavából". Emellett egy mini jelmez kiállítást is megtekinthettek, mely a "Hattyúk tava" jelmezeiből állt össze.

A nyílt nappal egybekötött sajtótájékoztatón Lerner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere, Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója, és Porres Mormeneo Cristina balettmester mutatták be a 2024-es év első félévének programjait, amelyen számos újdonságot ismerhettünk meg.

Az évben kiemelt figyelmet kapott a Balett Bérlet, amelynek keretében négy különböző táncszínházi előadást láthatnak majd a szerencsés bérlettulajdonosok – tájékoztatott az alpolgármester, aki nagy rajongója a balett műfajának és a fehérvári társulatnak.

Januárban a TáncTerápia programsorozatát is útjára indította a színház, amely az idősebb korosztályt célozza meg, és a lélek és a test harmóniájának elősegítésére irányul. Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub tagjai voltak az elsők, akik Egerházi Attila vezetésével ismerkedhettek a tánc és a mozgás fontosságával és alapjaival.

A Székesfehérvári Balett Színház következő előadásai között szerepel a "Hattyúk tava", "Rómeó és Júlia", "Carmen", és a "Pillangók est". Különleges élményként tervezik a "Mesélő Táncok" elnevezésű gyermekprogramot is, amely az Alma Zenekarral közös produkcióként szerepel majd április végén, a Zichy Liget színpadán.