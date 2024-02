A Hangya Művelődési Ház ismét ideiglenes mozivá alakul, ahol ezúttal a BÚÉK című, 2018-ban készült magyar vígjátékot lehet megtekinteni. A film cselekményéről ezt írja a port.hu: „Szilveszter éjjelén bármi megtörténhet. Jó is, rossz is, furcsa is. Egy baráti társaság úgy dönt, hogy egy játékkal fűszerezi meg a bulit: egész este mind a heten úgy telefonálnak és írnak vagy fogadnak üzeneteket a mobiljukon, hogy a többiek is láthassák, hallhassák őket. És ezzel el is kezdődik a hazugságok, átverések és simliskedések hosszú sora. Mert igazából mindenkinek van egy (vagy több) titka, szégyellnivalója, másik szerelme, másik élete… és hazudni általában könnyebb, mint őszintének lenni. Persze csak addig, míg le nem bukik az ember.”

A film rendezője Goda Kriszta, aki többek között a sokak által kedvelt Csak szex és más semmi című alkotást is jegyzi. A főbb szerepekben: Szávai Viktória, Mészáros Béla, Bata Éva, Hevér Gábor, Lengyel Tamás, Törőcsik Franciska, Elek Ferenc, Gáspárfalvi Dorka és Klem Viktor láthatók.

A vetítés 19 órakor kezdődik.