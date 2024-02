Elkészült a zeneipari jelentés 1 órája

Megtudtuk, mit hallgatnak a magyar gyerekek

Ismertették a ProArt Zeneipari jelentés legfontosabb észrevételeit, és idén egy hiánypótló reprezentatív kutatás is készült arról, hogy mit és hogyan hallgatnak a 8-14 éves zenefogyasztók, aminek az eredményei elég meglepőek. A felmérés természetesen érintheti a Fejér Vármegyében élő fiatalok szokásait is, és akár rájuk is érvényesnek mondhatóak a közzétett adatok.

Megérthetjük végre a gyerekeink zenahallgatási szokásit Fotó: Illusztráció: Pexels

Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület tájékoztató anyagából, illetve Juhász Edina (Lángoló) által készített szakmai összeállításból sok érdekes zenefogyasztói információt ismerhettünk meg a legutóbbi Music Hungary-n elhangzottak kapcsán. A konferencián egy, a jövő szempontjából legfontosabb korosztályt, a 8-14 évesek szokásait értékelték! Néhány igen érdekes és izgalmas tétel, ami talán segítségül lehet nem csak a szakmának, hanem éppen a gyermek kialakuló zenei ízlését értelmezni próbáló szülőknek is. A legfontosabb tényező, a jövő zenehallgatója Minden tekintetben lehet vármegyei aktualitása a következő információnak , hiszen az egész ország területén vizsgálták a kérdést. "A reprezentatív kutatás arra volt kíváncsi, hogy a 8-14 éves korosztály hogyan és mit hallgat. Abban nincs meglepő, hogy hetvenkilenc százalékuk a mobilon hallgat zenét, ami annyira kimagasló arány, hogy a második helyezett okostévé mindössze huszonnyolc százalékot ért el. Rádiót és zenecsatornát csak tizenegy illetve tíz százalékuk néz, lemezjátszót pedig csak három százalékuk használ. Arra a kérdésre, hogy milyen platformon hallgatnak a zenét, a megkérdezett gyerekek nyolcvannégy százaléka, vagyis kimagasló többsége a Youtube-ot adta meg. Második lett a Spotify huszonhat százalékkal, húsz százaléknak saját zenetára van, tíz százalék a közösségi médiában hallgat zenét (az nem derült ki, hogy melyik platformon) és mindössze három százalékos az Apple Music népszerűsége. A korosztály leginkább barátoktól, osztálytársaktól kap ötleteket mit hallgasson, ennél jóval kisebb a szülők ráhatása, ugyanakkor itt már megjelennek különbséggel. Például a fiúk sokkal inkább a szülők vagy éppen gamerek, e-sportolók ajánlásaira figyelnek, míg a lányok inkább az alkalmazások ajánlói között böngésznek, és influenszerek, hírességek vagy sorozatok befolyásolják őket." Milyen eszközön hallgatnak zenét a 8-14 évesek? 79% Mobiltelefon 28% Okostévé 23% Laptop, számítógép 16% Tablet 11% Rádió 10% Televízió, zenei csatorna 6% mp3. lejástzó 3% CD. Érdekes ízlésű fiatalság Sokan elmondhatják magukról, nem értjük a mai fiatalságot. Ez az felmérés talán a zenei szokásokban, így közvetve akár a gyereknevelésben is segítségünkre lehet, de! "A ProArt kutatásában a 8-14 évesek legnépszerűbb előadói között találhatóak olyanok is, amiket elég nehéz értelmezni. Az mindenképpen izgalmas, hogy több mint 60 százaléka magyar az előadóknak, de azért érdekes látni, hogy vannak olyan gyerekek, akik Eddát, Ákost vagy Tóth Gabit részesítik előnyben. Azariah első helyén nem lepődtünk meg, Shakira második helyén annál inkább. A dobogóra felkerült még Majka, de az élen végzett Manuel, a Halott Pénz, Desh, Eminem vagy KKevin is." Az előzetes jelentés nem csak szakmai anyag, nyilvános lehet bárki számára az ARTISJUS iroda felületein! Ezeken platformokon hallgat zenét a 8-14 éves koroszály: 84% Youtube 26% Spotify 20% Saját zenetár 10% Social media 3 % Apple music

