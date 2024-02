– Milyen csodálatos a világ, mondhatja egy látó ember! A szeme világát minden ember félti, hiszen a látás képessége nélkül nincs teljes élet, melyben felismerhetjük a Teremtő Istent. Milyen jó, hogy látók vagyunk és látók lehetünk, s láthatjuk e kiállítás képeit! A Teremtő Istent fellelhetjük, a természetben, a történelemben és a lelkiismeretben. Nem csak tudnunk, de tapasztalnunk is kell, hogy a természet, a történelem és a lelkiismeret Ura is Isten. Így a világban tapasztalható szépségből, célszerűségből is a Teremtő Istent ismerhetjük meg.

Ezt követően a Vörösmarty Társaság alelnöke, Lakner József címzetes egyetemi tanár méltatta Karóczkay Ottó festőművészt és munkásságát, művészetének alakulását, bemutatva mindeközben kiállításának sokszínűségét, amely a magyar táj szépségét és változatosságát mutatja be. Kiemelte, a tárlat címe, „A felfedezés pillanatai", pedig magába foglalja a felfedezés izgalmát, azt az euforikus érzést, amely az embert elönti, akárhányszor rápillant a képekre. Juhász Gyula után szabadon: Magyar táj, magyar ecsettel – így jellemezte a társaság elnöke a festőművész képeit, amely a hazáról, a hazai tájakról szólnak, majd megnyitotta a tárlatot az érdeklődők legnagyobb örömére.