A Csoóri Sándor – Csanádi Imre versmondó és verséneklő versenyt Fejér vármegyei általános iskolák alsó és felső tagozatosainak, valamint a középiskolásoknak hirdették meg. A január 15-i határidőig összesen 50 diák jelentkezett. Még a Szent Cecília teremben gyülekező nevezőknél is izgatottabbak voltak a verseny színhelyéül szolgáló Szent László teremben ülő szülők, kísérők.

–A célunk az, hogy éljenek a költők és éljenek a verseik, ezért másodszor rendezzük meg a versenyt általános és középiskolások számára. Tavaly Csoóri Sándorra összpontosítottunk elsősorban, hiszen február 3. az ő születésnapja és ő a társaság névadója, de idén kibővítettük Csanádi Imrével, a másik zámolyi származású költővel. Pontosan 50 jelentkező volt és közülük 10 középiskolás. Nem voltak előtte csatározások, ebben különbözve a Versünneptől, és az külön örvendetes, hogy éppen Zámolyról 10 gyermek jelentkezett–mondta a verseny előtt Bakonyi István irodalmár.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A versenyen szabadon választott költeménnyel lehetett indulni, csak annyi volt a kikötés, hogy a két ünnepelt költő valamelyike legyen a szerző. Három kategóriában, három díjazott , így kilencen visznek haza trófeát a verseny végén, mely délután kettőig tart.

A verselőket Sebők Melinda irodalomtörténész, Iancu Laura író, költő és a Misztrál együttes tagja, Heinczinger Miklós (Mika) bírálta. Utóbbi egy Csóri Sándor verset zenésített meg az ünnep alkalmából, amit a megnyitón elő is adott.

–Csoóri és Csanádi egyaránt Zámoly szülötte, azt is mondhatnánk, ikercsillagai a magyar költészetnek. Csoóri azt mondta, a költészet kíméletlenül megmutatja, hogy mit kell megőrizni a világban, ezért a költő nem a nevét, hanem önnön sorsát írja a versei alá. De azt is mondta, hogy a költészetnek van igazán ereje, és hogy nagyon kevés költő tudja kiállni egy egész életúton keresztül a költészet teherpróbáit, erőpróbáit. Azt kívánom, hogy ti is álljátok ki a szavalóverseny teherpróbáit, erőpróbáit–mondta Sebők Melinda zsűrielnök, megnyitó beszédében.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Ezt követően elkezdődött a verseny, melynek első előadója Molnár Erzsébet Gyöngyi volt a Teleki Blankából, aki A karácsony fája című Csanádi verset énekelte el a zsúfolásig telt teremben. Eredmények délután kettő után érkeznek.