A Ceaușescu-rezsim bukása után a marosújváriaknak az volt az érdekük, hogy továbbra is az egykori angolparkban felparcellázott területen lakjanak, de az már nem, hogy a kastélyt fenntartsák. A téeszirodák ki-, a hajléktalanok meg beköltöztek, ami siettette a pusztulást. Aztán egy román családi vállalkozás karácsonyfadíszeket gyártott itt egy évtizedig. Majd csődbe ment, ők is kiköltöztek, végül a Teleki család megkezdte az ingatlan visszaigénylését, amelyet valójában gróf Teleki Ádám feleségének, az egykor ünnepelt színésznőnek, Krémer Mancinak a családja kezdeményezett. Ez a harc tart még ma is, mi több, olykor párhuzamosan, olykor egymást metszve fut.

Hogy visszakerül-e magyar kézbe a tulajdon, ettől függhet a kastély megmaradása. Ám a román városvezetés és a park lakói ebben igencsak ellenérdekeltek. Azaz tipikus erdélyi magyar kastélysors ez is…