A Gárdonyba hozott anyagok a Fehérvári Kézművesek Egyesületének „Mesterek és tanítványok” című kiállítására készült alkotásokból egy merítés – mondta el a feol.hu-nak Szenczi Jánosné.

- Olyan munkákat válogattunk a kiállításra, amely a szakköreink alkalmával készültek. Ahogy azt a cím is mutatja, a tanítványok és a mestereik is elhozták alkotásaikat – tette hozzá, ahogy azt is: Gárdonyba gobelin, vászon, gyapjú, nemez, csipke és bőr munkákat hoztak a kézművesek. A kiállítás egész februárban megtekinthető a Nemzedékek Háza kiállítótermében.