A járvány végén hirdette meg a könyvtár az első alkalmat, hogy felmérjék, lenne-e igény egy beszélgetős, játékos, mondókázós baba-mama klubra egy olyan sajátos közegben, mint amilyen a könyvtár. A Babaolvasó már a kezdetektől népszerűnek bizonyult, a szervezésbe pedig hamarosan bekapcsolódott egy óvónő, meseterapeuta – nem mellesleg maga is egy baba édesanyja – is, akinek köszönhetően nem csak a könyvajánlók, de a havi témák szempontjából is „szakszerűvé” váltak az alkalmak. – Minden Babaolvasó foglalkozáson van egy konkrét téma, amit a szülőkkel körbejárunk – két év alatt sok minden előkerült a kicsik közösségbe kerülésre történő felkészítésétől kezdve a gyermekbetegségeken keresztül az ünnepekig bezárólag -, ajánlunk természetesen lapozókat, mese-, és persze gyermekneveléséhez is hasznos könyveket, de nem marad el a mondókázás és a játék sem, hogy a gyerekek is jól érezzék magukat. Minden foglalkozásnak van kötetlen része is, amikor a szülők egymással is beszélgethetnek, a gyerekek pedig szabadon játszanak – mondta Endrédiné Szabó Erika, a könyvtár vezetője, aki azt is hozzátette, amióta létezik a Babaolvasó, jobban odafigyelve, többet válogatva vásárolnak olyan könyveket, amelyek ehhez a programhoz is illeszthetők.

A Babaolvasókat havonta egyszer tartják, ahová akár 4-5 hónapos kortól 3 éves korig várják a gyerekeket. A részvétel ingyenes, de könyvtári tagsághoz kötött és minden alkalommal előzetes jelentkezést kérnek a létszám miatt. Mint megtudtuk, a programmal a könyvtárnak sikerült új réteget megszólítania, egyben új olvasókat is nyernie, akik a havi egy alkalom mellett ma már rendszeresen járnak könyvtárba. Az első gyerekek közül már többen is óvodába kerültek, a Babaolvasó pedig annyira népszerűvé vált, hogy létszámkorlátot is be kellett vezetni. A könyvtárvezető azt is elmondta, a Babaolvasókat mindig hétfő délelőtt rendezik, amikor a könyvtárban csak a gyerekek és a szülők vannak és a tereket kifejezetten erre a nagyjából kétórás foglalkozásra rendezik be. Ilyenkor az előteret és a gyerekkönyvtári részleget teljesen belakják a szülők, a gyerekek, a játékok. – Mi a népszerűségünk titka? Azt gondolom, azon túl, hogy jó, ha van egy hely, ahol a szülők egymással is megbeszélhetik a mindennapok tapasztalatait, gondjait, kérdéseit, miközben a gyerekek biztonságban játszhatnak, a titok a jó hangulat! A foglalkozások idejét sosem mérjük percre pontosan és senkit nem küldünk el, amikor véget ér a délelőtt. Az sem titok, a Babaolvasót mi, könyvtárosok is nagyon szeretjük – árulta el Endrédiné.

Az olvasóvá nevelés már babakorban elkezdődik

Fotó: Nagy Károly Városi Könyvtár

Az „ünnepi” Babaolvasót március 4-én 10 órakor tartják. A beszélgetésen ezúttal konkrét bababarát kirándulóhelyek kerülnek a középpontba. Hová menjünk, miről érdemes előre tájékozódni, mit vigyünk magunkkal, hogyan készüljünk a kirándulásra, utazásra? Ezúttal is lesz a témához kapcsolódó könyvajánló, mondókázás, diafilmvetítés is, de a szülinapról sem feledkeznek meg a bicskei Nagy Károly Városi Könyvtárban.