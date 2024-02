Az iGenerációért Egyesület, amely korábban sikerrel a "Hamvas Béla 125 év" programsorozattal aratott, az idei évben Weöres Sándor életművének újraértelmezésére készül. Pletser Ádámtól, az egyesület elnökétől azt is megtudtuk, hogy 2024-ben egy különleges, kisiskolásoknak szóló tantermi színházi előadás sorozatot indítanak Tűzkő Sándorral és családi társulatával. A cél, hogy a fiatalok mélyebben megismerjék Weöres művészetét, és a költő művei elkísérjék őket a gyermekkoron túl a felnőtti létben is. Az első előadásokat február 28-án a Táncsics Mihály Általános Iskolában tartják, ahol az alsó tagozatos diákokat várják. Az egyesület ezzel a kezdeményezéssel nem csak a költő műveinek megismertetésére törekszik, hanem arra is, hogy minél több gyermekkoron túl is elkísérje őket Weöres varázslatos világa. Az iGenerációért Egyesület programja ígéretes lehetőségeket kínál a gyerekeknek, hogy felfedezzék és megszeressék Weöres Sándor örökérvényű műveit.