„Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk, mert ez a kultúra tartott meg minket ezer éven át Európában, ezeket a hagyományokat kötelességünk éltetni és továbbadni a következő nemzedékeknek” – idézte Kallós Zoltán, Kossuth- és Magyar Örökség-díjas néprajzkutató bölcs gondolatait a szervező, Tábiné Nyúl Gabriella, amikor a táncgála kezdése előtt kérdeztük. Kiemelte, hogy a rendezvény már túlmutat a település határain, megye szintűvé nőtte ki magát, köszönhetően Czuppon Péternek, aki már több mint negyedévszázada oktatja a néptáncot helyben, valamint a környező településeken, így érthető, hogy megmozdult szinte az egész megye. Láthatóan nagyon izgatott volt, ahogy a színpadra készülő táncosok is, akik felöltve népi ruhájukat, hajfonataikat elkészítve csillogó szemmel várták a kezdést.

Időközben pedig zsúfolásig megtelik a nézőtér is. Szülők, nagyszülők, barátok, szomszédok és néptáncot szerető érdeklődők pillanatok alatt helyet foglaltak a nézőtéren. Aki pedig nem érkezett időben, annak csak állóhely maradt, de ők sem bánták, mert a produkciók mindenért és mindenkit kárpótoltak. A tánc örök szerelem, a társakkal együtt átélt közös élmény, örömforrás, aminek közösségformáló ereje is van. Ezt bizonyította a táncgála is, ahol a fiatalok és idősek együtt ropták a színpadon megajándékozva ezzel a népi hagyomány iránt érdeklődőket.

A fiatalok és idősek együtt ropták a színpadon megajándékozva ezzel a népi hagyomány iránt érdeklődőket. Képünkön a Mezőfalvi Táncegyüttes.

Fotó: Tábiné Nyúl Gabriella

A közel másfél órás műsorban felléptek Baracs, Dunaföldvár, Előszállás, Mezőfalva és Nagyvenyim és Solt remek néptáncosai. A táncoslábú leányok és legények hamisítatlan örömtáncot lejtettek a deszkákon és nyűgözték le a nézőtéren ülőket. A gálát a Nagyvenyimi Táncegyüttes műsora zárta, melynek férfi tagjai Györgyfalvi legényessel a hölgyek pedig Péter bácsi lánya, Czuppon Zsóka koreografálta Moldvai táncokkal koronázták az estét.

A színpadi produkciókat követően a táncházban pedig a közönség is megmutathatta, nemcsak nézői, hanem aktív művelői is a néptáncnak. Közben pedig fogyott az üdítő, tea, nagyobbaknak forralt bor és egyéb italok, gyorsan kopott terített asztalról a zsíros kenyér és sütemény is. Késő estig mulattak a kitartóbbak.