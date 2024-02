Négy alkalmas gyimesi tánckurzust is tartanak az újrainduló Kákics táncházak elején, amikre várják a néptánc kedvelőit. – Az elmúlt években sokan hiányoltak minket, illetve a táncházainkat, amiből számunkra nem csak az derült ki, hogy szeretnek minket, de az is, hogy igény lenne a Kákics táncházakra – mondta kérdésünkre Tárnok Ákos, a Kákics zenekar vezetője, aki arra is választ adott, miért éppen gyimesi táncokat választottak. – Gula Miklóssal, aki a gyerektáncokat tartja, azért gondoltunk erre, mert magával ragadó és könnyed, harmóniáját órákig lehet élvezni. Ugyanakkor, a terület elzártsága miatt sok régi elem megmaradt a gyimesi táncokban, amit ráadásul kevés helyen tanítanak. Természetesen azokat is várjuk a tánctanításra, akik már ismerik a lépéseket, de szívesen felelevenítik őket – árulta el a zenekar vezetője, majd hozzátette, a gyimesi zene a régi csíki székely zene leghívebb megőrzője, melyet kétfős zenekar játszik: egy hegedűs vagy furulyás és mellette egy ütőgardonos.

Az első táncház február 17-én szombaton 18 órakor kezdődik. A tánctanítás 19 óráig tart, majd ezt követően moldvai, felcsíki és gyimesi táncokat járhatnak a résztvevők. A felnőtt táncházban Nedvig Bendegúz mutatja a lépéseket. A folytatásra március 9-én, április 13-án és május 18-án kerül sor.