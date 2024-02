Faragó András a Budapesti Operettszínház művésze, az Angyalbőrben című sorozatban Mamut, az operettben Miska, a színházban Zorba, a Gálvölgyi Showban „Gyúrunk vazze”, a Valami Amerika filmsorozatban Mónika. Mindezek mellett, hazánk egyik legismertebb, legtöbbet foglalkoztatott szinkronhangja. A művész, ismert becenevén Topy – aki valóban a Muppet Show Topy mackójáról kapta ezt a nevet – volt a vendége a csákvári Floriana Könyvtár és Közösségi Ház pénteki író-olvasó találkozójának.

Az apropót a tavaly decemberben róla szóló Életjáték című kötet adta, amelynek két szerzője Lakatos András és Illés György. Előbbi szintén részt vett a beszélgetésen. A bevezetőből kiderült, a könyv ötlete egy kettejük között lezajlott több órás, jókedvű, sztorikkal teletűzdelt találkozó végén született meg. Ami a tartalmát illeti – ahogy Lakatos András elmondta - egyharmad része a művészt és szakmai pályafutását bemutató hagyományos életrajz, egyharmada portrériport, melyben barátai, pályatársai, sőt családtagjai is a legkülönfélébb történeteket mesélik el Topyról. Elmondja a művésszel kapcsolatos érzéseit és a hozzá fűződő viszonyát pl. Szinetár Miklós, Kállay Bori és Gálvölgyi János is. A könyv maradék egyharmada pedig fotókból áll Faragó András kicsi gyerekkorától kezdve egészen a mai napig bezárólag.

A kötetben nyilván benne vannak a művész saját visszaemlékezései, őszinte és kitárulkozó gondolatai is, melyekben szó esik életmódváltásáról és nagy fogyásáról (40 kg-ot adott le), a rengeteg sztorin keresztül pedig bepillantást nyerhetünk többek között a színházi kulisszatitkokba és a szinkronkészítés rejtelmeibe is. A mély gondolatok mellett pedig ott van a humor is, amiből nem volt hiány péntek esti könyvbemutatón sem, ahol számos történet került elő a több mint 40 éve pályán lévő színész életéből, aki márciusban tölti be 60. életévét.