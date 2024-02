Régóta zajlanak már a próbák, amik megalapozzák a majdani sikert. A Móri Ifjúsági Fúvószenekar két sztárvendéggel kiegészülve két koncertet tart március 2-án szombaton a Wekerle Sándor Szabadidőközpontban. Az egyik fellépés 16:30-kor. a másik 19:30-kor kezdődik. Ress Hajnalka énekli majd a dalokat és Borbély Tamás szólógitárral kíséri a művésznőt, illetve színesíti a fúvósok játékát.

–A könnyűzenei koncerten lesz némi műsorváltozás, ugyanis kevesebb ABBA-t és QUEEN-t játszunk, de ennek ellenére olyan műsorszámokat tett be Ress Hajnalka és a Móri Ifjúsági Fúvószenekar elnöksége, hogy méltán büszke lehet rá az együttes. Ezek mindegyike nagyon dallamos, jól hallgatható, aminek zenei világa lenyűgöző. Ilyen például a múltkor nem játszott, a Bella ciao, A nagy pénzrablás zenéje, melyben nagyon érdekes és változatos lassítások és gyorsítások lesznek–mondta Acsai Sándor, karnagy.

Perszer lesz még többek között a Proud Mary, a New York, New York, vagy akár a Rocky zenéje is, de lesznek olyan zeneszámok is, amelyekben nem énekel a művésznő, viszont főszerepet kapnak a fúvósok.