– A rendkívüliek egyike volt – kezdte beszélgetésünket Tábiné Nyúl Gabriella, aki számára még mindig hihetetelen, hogy február 24-én már négy éve lesz, hogy elment mindenki mesélője. Azok közé tartozott, aki történeteivel, mesefiguráival egyszerre talált utat a gyermekek és a felnőttek szívéhez. Így nem volt kérdés, hogy magam módján, az előszállásiakkal együtt szeretnék tisztelettel adózni emlékének.

Kérdésemre, hogy mégis mennyi és milyen kutatómunka segítette a kérdések összeállításában, a következőt felelte:

– A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Digitális Irodalmi Akadémia egy listát tesz közzé minden évben hónapra lebontva írók, költők születésének vagy halálának évfordulójáról. Csukás István 2020. február 24-én hunyt el, tehát 4 évvel ezelőtt. Ezekből a listákból szoktam én a munkatervembe belevenni azokat, akiknek a könyvei megtalálhatók a könyvtár polcain. És könyvajánlóval egybekötve mindig készítek egy kis kvízt is. Mivel nekem szívügyem az olvasás népszerűsítése, megszerettetése, örömmel kínálok egy kis kikapcsolódási lehetőséget. Mindennap próbálok adni valamit az olvasóimnak, leendő olvasóimnak a kezébe. Pénteken, azaz ma például a Digitális Irodalmi Akadémia weboldalát fogom ajánlani, ahol Csukás István szinte összes alkotása fent van és olvasható is. De a youtube-on is sok interjú, hangoskönyv és a meséi is elérhetőek. Ezt majd hétvégi program lehetőségként ajánlom. És mint azt mondtam is, Csukás István generációk gyermekirodalmának meghatározó alakja, Süsü a sárkány, Mirr-murr, Gombúc Artúr, a Nagy Ho-ho-ho-horgász és sok más mesehős alakjának megtermője. Az elmúlt fél évszázadban sok gyerek nőtt fel a történeteiken. A kvíz segítségével mindenki tesztelheti tudását. Hajrá!