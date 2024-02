Egy különleges, sokáig elhallgatott és még most sem sokak által ismert időszakról számol be a Bodajkon szervezett kiállítás, mely a Terror Háza Múzeum „Házhoz megy a múzeum” című országjáró körútjának következő állomása. A Rabszolgasorsra ítélve címet viselő roll up kiállításról, és az általa bemutatott történelmi korszakról László Bernadett, a Terror Háza Múzeum történésze tart rendhagyó történelemórát február 15-én, vagyis csütörtökön, 17.00 órakor, a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtárban.

Először a szakember előadását hallhatják az érdeklődők, majd mindenki megtekintheti a roll up galériát, mely a Gulág táborrendszer történetét és a szovjet lágerekre deportált több mint 700 ezer magyar sorsát mutatja be, akik közül 300 ezren soha nem tértek vissza a hazájukba.

Az se aggódjon, aki nem tud ott lenni a megnyitón, mert bár a Terror Házának történészét nem hallgathatja meg, de a tárlat tablói egészen március 1-ig megtekinthetők, az intézmény nyitvatartási idejében.