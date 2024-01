– Egy kocsmakvíz szünetében mesélt néhány gondolatot Bálinger Péter az El Caminóról, amely annyira magával ragadó volt, hogy azt gondoltam miért is ne! Már azon a bizonyos néhány percben is többen körülálltuk és hallgattuk volna még egy ideig, ha nem kellett volna folytatni a játékot! – kezdte beszélgetésünket Karácsony András, majd így folytatta: – Látva mások érdeklődését, saját kíváncsiságom okán megkérdeztem, hogy volna-e kedve egy részletes beszámolót tartani? Szerencsére nem kellett noszogatni! Egy néhány napos egyeztetés után pedig ki is tűztük az időpontot: február 9., 18 óra. Színvilágában és képeiben látványos, történetében pedig szívbemarkoló előadásra lehet számítani! – fűzte hozzá.