„Télen azonban vége szakad a sétálásnak s elkövetkeznek a téli esték apró örömei. A perbáli leányok is eljárnak a szomszédokhoz tollfosztásra. Egy csomó legény, egy néhány leány és hamarosan megvan a jókedv. Tréfálóznak, eldalolnak s ha éppen akkora a vigasság, hogy ég a föld a talpuk alatt, akad egy két muzsikus is, aki a fésűre papirost csavar és úgy fújja a tilia-sílota polkát, meg a mazurt. Ilyenkor aztán eltart a bál éjfélutánig is, és nem egy boldog házasság szövődik az ilyen tollfosztásból” – írta a Félegyeházi Hírlap 1900. december 9-én megjelent száma. Nos, hogy kerekedik-e ilyen mulatság Vértesbogláron, azt előre nehéz megjósolni, de az biztos, hogy a Saarer Drei mindent megtesz majd azért, hogy jó hangulatú legyen a tollfosztó délután és az azt lezáró este.

S hogy mi várható ezt megelőzően? A program 16 órakor a legkisebbek táncbemutatójával kezdődik, amit az iskolások majd a felnőtt néptáncegyüttes, a Boglarer Weiβe Rosen műsora követ. Aztán kezdődik a délután apropója, a tollfosztás, amit idén is bárki kipróbálhat a művelődési ház nagytermében. A munka mellé, mint minden évben – pont úgy, mint régen -, idén is jár tejeskávé, kuglóf és más finom sváb sütemények, amikről a résztvevők gondoskodnak.