S hogy kikről van szó? Kik a létrehozók, akik majd a közönséggel együtt ünnepelhetik egy új közösségi tér létrehozását? Az Örökség Csoport Művészeti Egyesület, amelynek elnöke Balogh Mihály, akit a székesfehérvári színházlátogató közönség számos független színházi produkcióból ismerhet (például a Szabad Színháznál is játszik), de a Vörösmarty Színház színpadán is szerepelt már. Az egyesület tagja továbbá Somos Ákos rendező, a TeDi Diákszínpad és az Örökség Csoport vezetője, aki színészként, versmondóként, de még költőként is jelen van a város kulturális életében. Tőle tudjuk: az egyesület célja volt egy olyan hely kialakítása, ahová – hozzájuk hasonlóan – a független, amatőr csoportok be tudnak menni próbálni, előadást tartani. Illetve, a tervek szerint a színházi produkciókon kívül lesznek egyéb kulturális események, beszélgetések is. Alapvetően független, önálló működést képzelnek el, beépülve a többi csoport, kulturális tér közé.

A titokzatos V54 elnevezés a hely elhelyezkedéséből fakad, ugyanis a Várkörút 54. szám alatt található. Az pedig az egyesület közleményéből tudható, hogy itt jutottak hozzá egy korábban üzlet- és raktárhelyiségként funkcionáló térhez, amelyet a kiürítés után a színházbarát tulajdonos felajánlásának köszönhetően, saját költségen át tudtak alakítani. A közösségi tér fenntartása is önköltséges lesz, az egyesületnek kell előteremtenie a forrásokat, így az előadások nem ingyenesek. A közönség azonban minőségi színházi élményben részesülhet, és egy szellemi értelemben pezsgő kulturális térben töltheti el az időt. Az egyesület jelenleg az Örökség Csoport és a szintén fehérvári, évek óta működő Prospero Színkör előadásainak (köztük vannak fesztiváldíjasok) ad helyet, ám egyéb vidéki, valamint budapesti produkciókat is terveznek meghívni.

A januári műsorban is a két említett műhely darabjai szerepelnek, a január 5-ei megnyitón pedig az Örökség Csoport „Caligula helytartója” című előadása látható majd, 19 órától, a köszöntőt követően. Az első nyilvános esemény után koccintás is várja a közönséget.