A gárdonyi Nemzedékek Házában kezdődhetett meg a 2024-es év kulturális programsorozata január 6-án. Szombaton este ugyanis a Boka Boogie Band adott teltházas koncertet a velencei-taviaknakak. Boka, Rechner Csaba, Halász-Kovács Gábor és Oláh Gábor pörgette meg a fiatalokat és a már tapasztalt táncosokat egyaránt, mégpedig az 1954 és 2024 közti legjobb rock and roll slágerekkel. A koncert címe: 70 éves a rock and roll! Mint megtudtuk az R n’ R szakiktól, az időszámítás egyértelmű: 1954. április 12-én adta ki Bill Haley a Rock around the clock című klasszikust, melyre akkor még pörgőszoknyás csajok ropták. Ez a jellegzetesség éppen ezért a mostani, hetven évvel későbbi koncerten sem maradhatott el.

Fotó: Ódor Balázs