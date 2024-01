Havi rendszerességgel várja az érdeklődőket a Vörösmarty Mihály Könyvtár Lelkifröccs nevű biblioterápiás foglalkozása, melyen minden alkalommal más és más téma kerül középpontba egy-egy irodalmi alkotás megismerésével, feldolgozásával párhuzamosan.

A lélekfejlesztő irodalmi foglalkozás kapcsán Vas Márta, a foglalkozás vezetője elárulta: a biblioterápiának két ága van, a klinikai és a preventív, a foglalkozások utóbbi mentén zajlanak.

– A könyvtári foglalkozáson kívül hátrányos helyzetű és tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek is tartok foglalkozást. A könyvtári foglalkozás mindig nyitott, kiscsoportos alkalom, az ideális létszám maximuma 15 fő, így megmarad a kontaktusteremtés, az egymásra figyelés lehetősége – mondta a foglalkozásvezető, aki arra is kitért: az egyes alkalmak nem egymásra épülnek, így aki eddig nem vett részt a foglalkozásokon, az is bátran csatlakozhat, előzetes felkészülés nem szükséges.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

– Először van egy bevezető asszociációs-kommunikációs játék, majd az adott alkalomra kiválasztott novellával vagy verssel foglalkozunk. Az első alkalommal a nőiesség témáját érintettük, hogy hogyan változik a nő napjainkban, mit jelentett régen nőnek lenni. Ez azért is volt nagyon érdekes, mert különböző korosztályok voltak jelen, és mindenki el tudta mondani, hogy mit jelent számára a nőiesség. Ehhez Tóth Krisztina novelláját választottam. A második alkalommal a karácsonyi ünnepkörrel foglalkoztunk, a most pedig egy kicsit nehezebb téma kerül sorra, egy Kosztolányi-novella feldolgozásával a szülő-gyermek kapcsolatát fogjuk elemezni – tette hozzá a nagy érdeklődésre számot tartó program kezdete előtti percekben Vas Márta.