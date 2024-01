Első alkalommal kerül sor Lovasberényben, a Róna József Művelődési Ház és Könyvtárban a Kultúr Hétvége rendezvényére, amely január 19-én kiállításmegnyitóval kezdődött, január 20-án, szombaton pedig további interaktív játékkal folytatódik. Szombaton reggel 10 órától Demeter Ivett írónő vezeti be az érdeklődőket a népmesék világába, valamint szavalóversenyen csillogtathatják meg tudásukat a magyar versek kedvelői. A zsűriben ezúttal Lukács Renáta, Hufnágel Anna és Horváthné Borostyán Tímea ül majd. A megmérettetésre azonban nem csak versenyzőként, de nézőként is be lehet ülni – hívják fel a figyelmet a szervezők.

Délután 13 órától pedig cool túrára várják a jelentkezőket. E program során Lovasberény nevezetességeit járhatják körbe a résztvevők, akik izgalmas feladatokat kapnak a séta során. Szombaton este 18 órától pedig a Róna Moziban vetítik a Meseautó eredeti, 1934-es változatát.