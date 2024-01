Közös lemezzel kezdődött, majd pedig közös koncerttel folytatódott ként önálló zenész munkássága: Szapudi István és Eichinger Tibor két különböző stílusú gitáros, akikben mégis egybeforr a jazz szeretete. Screams and Dreams címmel kiadott albumukra és közös játékukra jellemző a hagyományos ritmuskövetés mellett az interaktív, szabad zenei önkifejezés is. A gárdonyi Nemzedékek Háza most az ő kedvükért – és természetesen a jazz kedvelő közönségért – jazz-klubbá alakul január 26-án, pénteken este, ahol Szeem Kvartet néven lépnek színpadra.