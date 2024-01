A Magyar Országgyűlés 2012-ben nyilvánította január 19-ét a magyarországi németek elhurcolásának és elűzésének hivatalos emléknapjává. Ez alkalomból tartottak megemlékezést vasárnap Székesfehérváron, a Kossuth Lajos utcai emléktáblánál, ahol a jelenlévőket Schneider Éva, a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte. A megemlékezésen elhangzott Valéria Koch magyarországi német költőnő egy verse, majd a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit.

– A legfőbb ok, amiért minden évben megrendezzük ezt a megemlékezést, hogy azok a bizonyos dolgok, amik 1946. január 19-én elkezdődtek, ne felejtődjenek el. Ekkor kezdődött a magyarországi németek kitelepítése Magyarországról. Először Németország irányába, aztán keletre is. Abban az időben nem volt Magyarországon olyan német nemzetiségi család, akiket ez ne érintett volna. Akik abban az időben ezzel szembesültek, nagy részük már nem él. Elmesélésükből tudjuk ezeket a történéseket, és nem szabad, hogy elfelejtődjenek az események. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy minden évben megemlékezzünk, a gyerekeknek tovább adjuk, és tudjon róla mindenki, hogy mi történt, hogy még egyszer ne fordulhasson elő – fogalmazott a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A megemlékezés az Árpád Fürdőben folytatódott, ahol Haász Erzsébet tartott előadást a kitelepítésről, majd Horváth György képviselő személyes érintettségét bemutató novelláját olvasta fel a jelenlévőknek. Az eseményre műsorral készültek a Felsővárosi Általános Iskola hetedik évfolyamos diákjai, a program a Mi, svábok, mindig jó magyarok voltunk című dokumentumfilm vetítésével zárult.