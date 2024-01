Jack és Leo, a két állástalan angol Shakespeare-színész Hollywoodba menne, ám ehhez 1500 dollárra lenne szükségük. A segítség újsághirdetés formájában érkezik: egy idős hölgy elveszett, utoljára kisgyerekként látott rokonait keresi, akik Angliában nőttek fel, hogy rájuk hagyja tekintélyes vagyona jelentős részét. A két cimbora kapva kap az alkalmon és úgy döntenek, kiadják magukat a keresett örökösöknek. Csakhogy kiderül, Max és Alex lány. Egy munkára áhítozó színésznek ez persze nem lehet akadály. Női ruhában kopogtatnak hát az idős hölgy házának kapuján, és ezzel kezdetét veszi a fordulatokban, leleményességben és persze szerelemben gazdag szórakoztató vígjáték.

A társulat a darabot először tavaly mutatta be és azóta több helyen is nagy sikerrel adták elő a megyén kívül is. Most itt az alkalom, hogy a Kajászón és környékén élők is megtekintsék! Jegyeket több boltban Kajászón, Tordason és Martonvásáron is lehet vásárolni.

Szereposztás:

Leo/Max - Bitó Péter

Jack/Alex - Kozma Milos Noel

Kate - Nagy-Provoda Nóra

Audrey - Csillag Zoé

Duncan - Iváncsics Zsolt

Doki - Sári Csaba

Florence - Héhn Csilla/ Orosz Mónika

Butch - Hegedüs Áron

Kalauz - Keresztes Gábor