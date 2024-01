- Olyan mesemondók, mint pl. Berecz András vagy Kóka Rozália, akik kifejezetten felnőtteknek mondanak mesét, jártak már nálunk, de ez most más lesz! - ígéri Endrédiné Szabó Erika, a könyvtár vezetője. - A Meseszó Egyesület akciója nyomán született meg bennünk az ötlet: hozzunk létre felnőtt mesekört! A közösségteremtés, a közösségben való együttlét az utóbbi időben ismét fontossá vált, a mese pedig eredetileg felnőtteknek szóló műfaj volt, amit a közösségi alkalmakon mondtak. – tette hozzá aztán.

A könyvtárban úgy vélik, megvan Bicskén és annak környékén az a fiatalabb és idősebb felnőttekből álló kör, akik szívesen hallgatnának mesét, vagyis lenne igény egy felnőtteknek szóló mesekörre. Az új sorozat január 29-én hétfőn 17 órakor indul: Kiss Ágnes, a Meseszó Egyesület alelnöke hozza az első felnőtt meséket a Nagy Károly Városi Könyvtárba. A mese mellé pedig jár egy csésze finom, forró tea is. Amennyiben az első alkalom jól sikerül, mindenképpen lesz folytatás és – ahogy azt a könyvtárvezető elárulta – talán odáig is eljutnak, hogy a kör tagjai is mondanak majd meséket! – Ha nem, persze az sem baj! – fűzte hozzá Endrédiné.

A mesekör ingyenes lehetőség és nem csak könyvtári tagokat várnak rá! Az adománygyűjtő perselyt azért kihelyezik, hiszen a Meseszó Egyesület mesemondói önkéntesek, akik saját költségen járják az ország közösségeit a meséikkel. Aki úgy gondolja, támogathatja őket.