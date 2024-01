A Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság idén ismét megrendezte a magyar kultúra napja alkalmából a Pajtaszínházi Szemlét Budapesten, a Nemzeti Színházban január 27-i hétvégén – tájékoztatott Bándi Kitti művelődésszervező, a társulat tagja, aki hozzátette, hogy a vidéki amatőr színjátszást ünneplő eseményen a legnépszerűbb színházi műfajokat vonultatták fel a társulatok a 19 vármegyéből. Köztük volt a szabadhídvégi egyesület is, melynek tagjai a Baranyi Ferenc: A lónak vélt menyasszony című komédiájával kivívták nem csak a közönség, de a szakmai zsűri elismerését is. A méltató emléklapon, Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház főigazgató, Szabó Ágnes Magyar Teátrumi Társaság alelnök így fogalmaztak:

„A népi hagyományokra épülő előadást jó szórakozást nyújtott mindannyiunknak. A vásári előjáték és kikiáltás után kezdetét vette a félreértések sorozata. Külön dicséretet érdemel maga a szövegmondás is, hiszen a rímek egyedülálló előadásmódot igényelnek. A csapat összeszokottsága és közös játéka mindannyiunk számára példamutató lehet. Köszönjük a kiváló humorú alakításokat!”

A komédiának elsöprő sikere volt nem csak a Nemzeti Színházban, de otthon, a hídvégi közönség előtt is.

Fotó: Önkormányzat

Bándi Kittitől megtudtuk azt is, hogy a fővárosi fellépést megelőzte a hídvégi kultúrotthonban tartott telt házas előadás is pénteken, ahová a környékről is érkeztek a darabot megtekinteni. A komédiának elsöprő sikere volt, rengeteg gratuláció érkezett a szereplőknek. Mentoruk és felkészítőjük Kozáry Ferenc színművész, szakmai mentor Tóth Andrea jegyzőasszony voltak. A szereplők mögött rengeteg próba áll, ami hol könnyen, hol nehezebben, de mindig jó hangulatban telt.