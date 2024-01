Szeretnek még olvasni az emberek?

– Ez egy hallatlanul jó kérdés. Többször felmerül, hogy olvasnak-e, járnak-e még könyvtárba az emberek. A Covid-évek alatt ugyan csökkent a könyvtárhasználat intenzitása, a tavalyi energiaválság miatti korlátozások, rövidített nyitvatartású időszak idején azonban méréseink szerint nem történt forgalomcsökkenés. Jó forgalmat bonyolítottunk, pozitív olvasói visszajelzéseket kaptunk. Az derült ki számunkra, hogy igenis nagyon fontos, hogy legyünk, hogy jelen legyünk, ne csak könyvkölcsönző lehetőséget, de a személyes használat lehetőségét is biztosítsuk. Különösen a gyerekek esetében elengedhetetlen, hogy be tudjanak jönni a könyvtári terekbe, de a felnőtteknek is fontos a szabadpolcos terek használata. Drágulnak a könyvek, koncentrálódik a könyvvásárlás. Sokan csak egy-két könyvet engedhetnek meg maguknak egy évben, de legalábbis messze nem annyit, mint évekkel ezelőtt. Az olvasás szeretete sokakat eljuttat a könyvtárba, hiszen állományunkban a könyvpiac gazdag kínálata, az új megjelenésű könyvek legjava megjelenik. Közel 10 millió forint volt a beszerzési keretünk, ennek nagy részét könyvbeszerzésre fordítottuk. Másfél millió forintot költöttünk folyóiratokra, 154-féle újságot vásároltunk, Összesen 2879 darab dokumentumot (ebből 2803 kötet könyv) tudtunk vásárolni. Meg kell jegyezni, hogy az utóbbi három évben közel hasonló keretből szerzeményezünk, de a könyvárak drasztikus emelkedése miatt csökken a beszerzett dokumentumok száma, annak ellenére, hogy a könyvesbolti kedvezményeket maximálisan figyelembe vesszük a szerzeményezésnél. Ugyanabból a pénzből kevesebbet tudunk vásárolni, de ez még mindig nagyon szép szám.

Ez esetben mit értünk a dokumentum alatt?

– Leginkább könyveket értünk, de természetesen vannak DVD-k, hangoskönyvek, filmek is. Bár a filmek vásárlását a tavalyi évben már nagyon lecsökkentettük, de lett egy új, »retró« dokumentumtípusunk, a diafilm. Új szolgáltatásként beindítottuk a diafilm­- kölcsönzést. Úgy tűnik, van igény rá. Örülünk ennek, jó irány, ha a digitális kultúra ellensúlyozására a szülők a gyerekeknek könyvet olvasnak és diafilmeket vetítenek. Ez egy más típusú szülő-gyermek, felnőtt-gyermek együttlétet biztosít.

Változott, hogy mondjuk egy-egy könyvből több példányt, vagy kevesebbet kell vásárolni? Merre megy a tendencia?

– Hiába a nagy kereslet egy-egy sikerkönyv iránt, azért többnyire egy példányt vásárolunk, csak nagyon ritkán kettőt. Pont azért, hogy a sokféleséget tudjuk biztosítani. Sajnos várólisták vannak a sikerkönyvekre, de ezt tudomásul veszik az olvasóink is. A korábbi években kitűztük azt a célt, hogy emeljük a kölcsönzött dokumentumok számát, hogy minél több dokumentum forogjon. A célt elértük, olvasóink évente 70-80 ezer kötetet kölcsönöznek. A teljes állomány 143 ezer dokumentumból áll, azt gondolhatná az ember, hogy a felét kölcsönzik, de természetesen nem így van, elsősorban és legjobban a friss megjelenésű sikerkönyvek forognak.

Az év elejét eléggé bekorlátozták a körülmények.

– Az első félévben sok akadályt kaptunk. Korlátozott volt a működés, a szolgáltatás. Az első időszak célkitűzése az volt, hogy fenntartsuk a kölcsönzést, a személyes használatot, hogy meg tudjuk óvni az állomány épségét, és hogy a gyerekkönyvtárat úgy tudjuk működtetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy a gyerekek bejöhessenek. Pici területen, de mégiscsak elviselhető körülményeket biztosítottunk. Nem csak hogy működött, még korlátozott számban iskolai csoportokat is tudott fogadni a gyermekkönyvtár. Fontos volt, hogy az energiaválság okozta nehézségek idején fokozottan figyeljünk a gyermekolvasókra, hiszen a három koronavírusos év őket érintette a leginkább. 2023-ban újra jó eredményeket hozott a gyermekkönyvtár: a rendezvények száma és látogatottsága, a beiratkozott olvasó, a látogató, a kölcsönzött dokumentumok száma, minden mutató fantasztikusan jól alakult.

Ez a jövőre is jót sejtet.

– Igen, persze hatalmas munka van mögötte. A Mazsola percek, az egyéb kisebb programok, az iskolai órák egy része a mérsékelten fűtött, kis játszóteremben is meg lett tartva. Az első negyedév vége úgy nézett ki, hogy május elején tudtuk a teljes felnőtt könyvtári teret megnyitni. A gyerekkönyvtár viszont csak június elején tudta a teljes területét a kis olvasóknak megnyitni. Ami pedig a rendezvényeket, közösségi programokat illeti, próbáltunk olyan programokat létrehozni, megálmodni, amik ilyen körülmények között is működnek. Pályázatok meghirdetésére, az akciókra, akció­sorozatokra gondolok. Versíró és rajzpályázatot hirdettünk a Petőfi 200 évfordulóval kapcsolatban. Volt nemzetközi könyvajándék napunk, könyveket rejtettünk el a város bizonyos területein, amiket aztán a szerencsés megtalálók hazavihettek. Elkezdtük akciósorozatunkat, ami egész évben zajlott, amikor is különböző hátrányos helyzetű csoportokat, vagy különböző foglalkozási ágakat szólítottunk meg. Ingyenes beiratkozást hirdettünk a számukra, és felhívtuk a közösség figyelmét ezekre a csoportokra; pedagógusokra, köztisztviselőkre, rendőrökre, mentősökre, tűzoltókra, szociális munkásokra, kórházi dolgozókra. Volt Ragyogj kékben-nap, Lila-nap, és nagyon szerették az olvasóink az „egyéb” kategóriát is, mint a Törölközőnap, vagy a Ne vásárolj semmit!-nap, némelyik tréfásan hangzott, de azért komoly tartalmuk, társadalmi üzenetük volt ezeknek a felhívásoknak. Vagy ezektől az akcióktól, vagy nem, de nőtt a beiratkozók száma.

Üdítő hallani egy intézményvezetőt, aki nem panaszkodik.

– Ha panaszkodnék, akkor csak arra, hogy a könyvtár nagyon lelkes csapata a végsőkig lett feszítve. Áprilisban már nagy erőket kellett ahhoz megmozdítani, hogy a kellő motiváció, a kreativitás meglegyen. A támogató környezet sokat jelentett ebben a helyzetben. Nagyon sok támogatást kaptunk a tavalyi évben, az olvasóinktól, a felhasználóinktól, de cégektől is. A nyári időszakban a rendezvényeinket kivittük a szabad terekre. A könyvtár „nyitott” intézmény, ez nem csak azt jelenti, hogy nem zárunk be. Azt is, de a város, városlakók felé, az intézményi és civil kapcsolatok, együttműködések felé is nyitottak vagyunk. Kilépve a könyvtári terekből kimentünk a város tereire, a Sugárúti Fesztiválra, a Könyvtérre. Ilyenkor mi mindig visszük szinte az egész könyvtárat. Jön az összes munkatárs, visszük a kölcsönözhető, az árusítandó könyveket, visszük a programjainkat, a gyerekkönyvtár a kézműves-foglalkozást, a mesét, mindent, amit tudunk. A Könyvteret minden évben újragondoljuk, különleges program, nagyon érdekes energetikája van. A könyvtár munkatársai nagy lelkesedéssel készülnek erre az alkalomra, a fellépők és a segítők is magukénak érzik az eseményt, ennek ereje van, amit az odaérkező közönség is megérez. Széles összefogás eredményeképpen született meg a tavalyi Könyvtér, ez volt a szépsége és a különlegessége. A tavalyi évben a Cimbora klub fennállásának 20. évét ünnepelte, bekerült a települési Értéktárba, erre nagyon büszkék vagyunk. A gyerekkönyvtár az új technikai és informatikai tudást is népszerűsíti, érdekli a gyerekeket, kell, hogy tudjanak róla. A Neumann-ház jóvoltából két robotikafoglalkozáson tanulhattak, játszhattak a gyerekek, foglalkozhattak mesterséges intelligenciával, robotikával. Helyismereti területről két fontos eseményt emelnék ki, a médiatár eredményeit és a helyi lapok digitalizálását, országos megjelentetését.

Milyen év elé néznek?

– Eddigi működésünkkel megalapoztuk a jövő évünket. Ötvenéves lesz az intézmény, az MMK és a könyvtár. Ez mindenképpen az egész évre rá fogja nyomni a bélyegét. Együttműködést tervezünk, közös programokat. Részt veszünk a helyi évfordulókban, a Pentelei Molnár János, a Barkóczi Rosti Pál év programjaiban. A Sugárúti Fesztiválban, ami május elsejére került, arra az időpontra, ahová eredetileg megálmodtuk. Lesz egy különleges Könyvtér. November 4-én ünnepeljük az intézmény 50 éves fennállását. Nyilván szellemileg is sok minden történt, rengeteg változást értünk meg. Ahhoz, hogy a könyvtár, meg a művelődési ház is újra megújulhasson, ahhoz magának az épületnek a felújítása, a funkciók újragondolása szükséges. Megmutatta nekünk az elmúlt időszak, amit eddig is tudtunk, hogy az energetikai fejlesztés elengedhetetlen. Lehet, hogy álmodozó vagyok, de azt gondolom, hogy nem csak erre van szükség, hanem megérdemelné az intézmény, hogy egy tervszerű korszerűsítés is történjen. Annál is inkább mondom ezt, mert számos magyarországi városban vannak könyvtárépítési projektek. És tudjuk, hogy ahol új könyvtár épül, vagy a régi könyvtár át van gondolva, ott bizony a könyvtár szerepe, presztízse, látogatottsága is megnő.

Milyen fejlesztésre gondol itt elsősorban?

– Energetikaira napelemfejlesztésre, vagy ha továbbgondoljuk, akkor akár egy újragondolt, modernizált könyvtár kialakítására, tetőtér-beépítéssel, kultúrkávézóval, tetőterasszal, nagyobb, mozgalmasabb tér kialakításával. Mindezt közösségivé is lehetne tenni, szükséges lenne az akadálymentesítés, de akár egy közösségi elektromosautó-töltő is működhetne a napelem hétvégi termeléséből. Annyi lehetőség lenne! Lehetne kávézó, terasz, mozi, kiállítótér vagy egy nagyobbacska koncertterem!

