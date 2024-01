– A programsorozat ötlete Iker Józsefnétől, Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjétől származik, akivel már évek óta terveztük, hogy a téli estékre kellene szervezni néhány előadást, amolyan népfőiskola jelleggel. Ennek az első estjét tartottuk meg kedden, amely szerencsére sok érdeklődött vonzott – mondta Vajai-Kovács Viktória, aki elárulta azt is, hogy februárban és márciusban is terveznek alkalmakat.

A helyszínen jelen volt, Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője is, aki közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében „briliánsnak" nevezte az előadást, amit Szabó László tartott, akit a település múltja iránt elkötelezett amatőr kutatóként ismerhetünk.

– Napjaink viharaiban egyre nagyobb szerepet kap a helyi identitás, a szűkebb közösséghez való való kötődésünk erőssége – kezdte bejegyzését Dél-Fejér képviselője, majd rámutatott, hogy a települések sorsa múlik azon, hogy az ott lakók mennyire érzik sajátjuknak a közösséget, mennyire aktívan tesznek annak fennmaradásáért - hogy ne csak lakó-közösséget, hanem igazi közösséget alkossanak, melynek kötőanyaga a sok szép közös emlék mellett a lokálpatriotizmus is – emelte ki Varga Gábor, aki ezután hozzátette: – Cece ebben generációkon átívelően mindig is erős volt, és dolgozunk azon, hogy erre a jövőben is különösen büszkék lehessünk!

Az előadás helyszínéül szolgáló általános iskola tanterme megtelt érdeklődőkkel, akik „Cece története című előadást hallgatva átérezhették Tamási Áron, Kossuth-díjas magyar író „Ábel Amerikában" című kötetének zárómondatát, ami mára szállóigévé vált: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”.