– Nem voltunk sokan, családias, kávéházi jellegű volt a légkör, de a hangulat - arra egyszerűen nehéz szavakat találni – mondta a FEOL-nak Tábiné Nyúl Gabriella könyvtárvezető, aki már-már meghatódottsággal hangjában beszélt az est élményeiről. Hangját áthatotta az a szívhez szóló üzenet, amit Bodolai György a Versbarátok vezetője, koordinátora mondott: mit is ünneplünk tulajdonképpen a magyar kultúra napján?

– A kultúra az, amit a szüleink, nagyszüleink, tanáraink nekünk tanítottak és amit majd mi is tovább adunk egyszer gyermekeinknek, unokáinknak. Tehát a népmese, népművészet, néptánc, a hagyományaink, a népszokásaink, amiből a legek bekerültek a hungarikumok közé is. Ami a miénk, amire büszkék lehetünk! És ott vannak a feltalálóink, orvosaink, Nobel-díjasaink és költőink, íróink. megemlékeztünk azokról a tanítóinkról, akik már nem lehetnek közöttünk: Svetics Laci bácsiról, aki egész életét itt élte le Előszálláson és nincs olyan család, aki ne ismerné, ne tanította volna – idézte fel az est szívbemarkoló üzenetét Tábiné Nyúl Gabriella. Mint mondta, olyan nagyszerű versek hangoztak el többek között: József Attila: Tiszta szívvel, Kaffka Margit: Petike jár, Aranyosi Ervin: A Magyar Kultúra napja, Reményik Sándor: Kegyelem, Nagy Ildikó: Hit (kortárs és előszállási költő, hamarosan külön estje lesz most megjelenő verses kötetéből), Berzsenyi Dániel: Közelítő tél, József Attila: Kertész leszek, Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez. Mindezek mellett természetesen a Himnusz is elszavalására is sor került, Bodolai György, a Versbarátok vezetőjének szívhez szóló előadásában.