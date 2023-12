Elter Tamás, aki eddig 19-szer látogatott el Afrikába, lenyűgöző képeket mutatott be Dél-Afrikáról és Botswánáról. A tárlaton a látogatók olyan helyekre kalandozhatnak, melyeket eddig csak természetfilmekből ismerhettek: varázslatos tájak, félelmetes és fenséges állatok, valamint őszinte, megkapó emberi portrék.

Amikor az ember ezeket a képeket nézi, szinte Afrikában érzi magát - jut azonnal eszünkbe, ahogy a fotókra pillantunk. És valóban, Elter Tamás művei nem csak a szemnek, de a léleknek is táplálékot nyújtanak, felébresztve bennünk a kíváncsiságot és a csodálatot eme számunkra ismeretlen vidék felé.

A most megnyílt kiállítás nem csak a természeti szépségekről szól – hallottuk Lehner Zsolt alpolgármester köszöntőjében – hanem egy sokoldalú művész búcsúzásáról is Fehérvártól. Elter Tamás művészete átível a zenén, éneken és festészeten, most pedig egy újabb dimenziót nyit meg a fotózással.

Aki teheti, ne hagyja ki ezt a különleges lehetőséget, hogy részese legyen ennek a varázslatos utazásnak Afrikába – meg ha csak a képeken keresztül is – az öreg kontinenstől távol, a Vörösmarty Társaság nagytermében.