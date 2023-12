Református kórus korábban is működött a településen, ebből lett később a Nyárs Annamária vezette Zengedező Kórus, ami hosszú éveken át létezett. Néhány évvel ezelőtt azonban ez is megszűnt. – Idén szeptemberben az Ars Sacra hét keretében nálunk járt a Nagykanizsai Református Kórus. A fellépésük után többen is feltették a kérdést a gyülekezetből: miért nincs nekünk kórusunk, amikor mindig is működött református énekkar a faluban? Megkértem Nyárs Annamáriát, vállalja el a kórusvezetői feladatokat, aki szerencsére igent mondott – mondta Gunyits Ottó, zámolyi református lelkész.

Fotó: Vegessy Judit

Így állt össze végül ősszel az új, közel húsz főt számláló vegyeskórus, amelynek gerincét a régi Zengedező tagjai alkotják, ám mellettük vannak új csatlakozók is. Az első fellépésre vasárnap délután került sor, értelemszerűen a református templomban, amelyen főként a régi repertoárból adtak elő énekeket. Sajnos az első alkalommal mindjárt egy megemlékezésre is sor került, ugyanis nem olyan régen hunyt el a Zengedező egyik oszlopos tagja, Radics Bertalan, aki Fehérvárról járt ki Zámolyra énekelni.