A tárlat, melynek neve "Munkácsy Székesfehérváron – Válogatás Pákh Imre gyűjteményéből", már több mint tizenkétezer látogatót vonzott. A kiállítás új darabja, a "Szerelmi dal" mellett a "Ballada" is megtekinthető, mindkettő része annak a különleges sorozatnak, amely a női alakokat állítja a középpontba. A gyűjtemény első és legfrissebb darabjának egymás melletti elhelyezése szimbolikus jelentőséggel bír.

Lehrner Zsolt alpolgármester a bemutatón kiemelte, mennyire fontos ez az esemény a város kulturális életében. Az adventi időszakban a látogatók nemcsak a vásárt, hanem a Munkácsy-kiállítást is felkeresik. Fásy Ádám, a Munkácsy Alapítvány elnöke büszkén beszélt arról, hogy Munkácsy Mihály művészete világszerte elismert, és az alapítvány munkája ennek a hírnevének továbbvitelét szolgálja.

Pokrovenszki Krisztián, a múzeum főigazgatója büszkén számolt be a kiállítás sikeréről. A látogatók száma már meghaladta a tizenkétezret, ami figyelemre méltó teljesítmény. A kiállítás nem csupán Munkácsy festményeit vonultatja fel, hanem átfogó képet ad az életműről, beleértve a festőt ábrázoló képeket, grafikákat és tanulmányrajzokat is.

Fotó: Nagy Norbert / FMH



A kiállítás Pákh Imre magángyűjteményéből származó műveket mutat be, bemutatva ezzel a gyűjtő szenvedélyét és elkötelezettségét Munkácsy iránt. A tárlat különlegessége, hogy bemutatja a gyűjtemény legelső és legújabb darabját is, amelyek mostantól egymás mellett láthatók.

Lehrner Zsolt a kiállítást a város és a múzeum számára is jelentős eseményként említette. A Rendház felújítása és a kiállítás sikere azt jelzi, hogy Székesfehérvár képes nagy kulturális rendezvények befogadására és a kulturális turizmus minden igényét kiszolgálni.

Fásy Ádám a Munkácsy Alapítvány elnökeként hangsúlyozta, hogy a híres festő művészete mindenkit elbűvöl, és büszkeséggel tölti el, hogy egy magyar művész ilyen világsikereket ért el.

A Munkácsy-kiállítás 2024. január 14-ig látogatható, naponta 9:00 és 19:00 óra között. Ez a kiállítás nemcsak egy művészeti élményt kínál, hanem egy utazást is Munkácsy Mihály lenyűgöző világába.