December 13. és 15. között az iskola varázslatos helyszínné változott, ahol a tanulás mellett a kultúra és a közösségi örömök is helyet kaptak. A megnyitón a Szabad Ötletek Színháza varázslatos előadásával indították a háromnapos ünnepséget. Tolsztoj "Pánov apó" című karácsonyi meséje nem csak a gyerekek szívét melengette meg, hanem tanulságos pillanatokat is hozott az életükből.

Csütörtökön a tanulók a játékos vetélkedők és ügyességi próbák világában találták magukat. A játék öröme mellett a barátság és a csapatmunka erejére is fény derült, hiszen közösen még a legnehezebb feladatokat is könnyedén megoldották a gyerekek.

A Mátyás napok varázslatos fináléját pénteken tartották, amikor is a művelődési ház büszke szülőkkel és rokonokkal telt meg. A diákok színes és sokszínű műsorokkal ragyogták be a délutánt: szívmelengető prózai előadások, bűvöletbe ejtő zenék, csodálatos versek és látványos táncok varázsolták el a közönséget. A gyerekek tehetségét és a tanárok odaadását vastapssal jutalmazta a közönség.

Külön csoda volt a Levendula Természetjáró Egyesület által szervezett rajzverseny, ahová az elmúlt hetekben összesen 60 lenyűgöző alkotás érkezett. Az óvodásoktól a felnőttekig mindenki megmutatta, hogy a művészet szépsége korhatárok nélkül elér mindenkit.