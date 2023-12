Az iskola tornatermében mintegy kilencven diák várta a nem mindennapi tanórát. A foglalkozás elején hamar kiderült: a jelenlévő diákok többsége kutyás családban él. Mivel a felelős állattartás fontosságának megismerését nem lehet elég korán elkezdeni, az óra első felében a Kutyabarát Klub képviselői az alapokra helyezték a hangsúlyt, s interaktív beszélgetés keretében hívták fel a figyelmet többek között arra, milyen alapvető igényei vannak egy kutyának, milyen költségekkel jár az, ha négylábúval bővül a család, s hogyan biztosíthatunk megfelelő és biztonságos életteret a négylábú családtag számára.

– A kutya iránti vágy a fiatal gyerekekben is megvan, viszont sokszor még fogalmuk sincs arról, mi az, amire szüksége van egy kutyának. Nem tudják, mennyi pénzbe kerül, mennyi orvosi ellátást kell nekik megadni. Szeretnénk egyre fiatalabb gyerekeknek is megtanítani a felelős állattartást, hiszen ilyenkor még sokkal fogékonyabbak az új ismeretekre. Egy állat 10-16-18 év felelősség – húzta alá Szedő Péter és Gavló Éva, akik egy helyben is aktuális problémáról, a kóbor kutyák eseteiről is beszéltek a diákoknak.

Mint elhangzott, a településen sok négylábú kóborol, ennek okairól, következményeiről is interaktív párbeszéd zajlott. Elhangzott: a nem megfelelő kerítés mellett, az elhanyagoltság is hozzájárulhat ahhoz, hogy egy kutya megszökjön otthonról. A gazdákat ilyen esetben pénzbüntetés is sújtatja, s nem elhanyagolható következménye lehet a szökésnek egy esetleges kutyatámadás.

– Ha már megtörtént a baj, és a kutya kerítésen kívülre került, a megtalálásában a legfőbb segítséget a mikrochip adja, melynek beadatása immáron egy évtizede kötelező. Ha kutyát sétáltatunk, azt mindig nyakörvvel, pórázzal, ha szükséges, szájkosárral tegyük – hangsúlyozták az előadók, akik a kutyák szocializációjának fontosságára is felhívták a jelenlévő diákok figyelmét.

A rendhagyó tanóra második felében a jelenlévő kutyák kapták a főszerepet: a tanulók megismerhették a komondor, a border collie és a német juhászkutyák fajtajellegzetességeit, viselkedési szokásaikat, s arról is szó esett, hogy bizonyos kutyafajták milyen szerepet játszanak a rendőrség, a határőrség és a különböző kutatócsoportok munkájában.

A Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub tagjai kutyás bemutatóval is készültek az eseményre: a dog dancing mellett, az ügyességi és az engedelmességi feladatokat is sikeresen teljesítették a kutyusok, akik a jutalomfalatok mellett rengeteg simogatást is bezsebelhettek.