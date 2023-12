- Az egész egy pályázattal kezdődött: tavaly éltünk a Nemzeti Művelődési Intézet A Szakkör című pályázatának lehetőségével, amelyben hímzőszakkörre pályáztunk. Meg is kaptuk a szükséges eszközöket és az alapanyagokat azzal a feltétellel, hogy helyet és megfelelő feltételeket biztosítsunk a 20 alkalmas szakkörnek, amihez videós oktatóanyagot is küldtek – mesélt az előzményekről Hársfalvi Mária, a gyúrói művelődési ház művelődésszervezője. A hímzőszakkör főként az idősebbek körében örvendett nagy népszerűségnek. Szerencsére Gyúró két pályázatot is nyert, így az eredetileg 5 fő helyett 10 érdeklődő vehetett részt a szakkörön, amelyen rendkívül jó hangulatban teltek a foglalkozások, miközben az egyébként nem túl egyszerű békési hímzéssel ismerkedtek meg.

A nyári szünetet követően aztán úgy döntöttek, továbbra is hetente találkoznak és kézműves tevékenységgel töltik a szerda délelőttöket, de immár kötetlen formában. A hölgyek „projektfeladatokat” is vállalnak, látogatásunkkor éppen az utolsó simításokat végezték, másnap készültek beborítani horgolt takaróval egy újabb – harmadik - fa törzsét, ezúttal a szomszédos Tordason. A horgolás egyébként jól megy a gyúrói asszonyoknak, a falu karácsonyfájára és a húsvéti tojásfára is horgoltak már díszeket. A csapat idén azt is vállalta, hogy mézeskalácsot süt, amiből jutott a mézeskalácsfalu épületeihez is. Mindemellett bármilyen technika szóba jöhet a szerdai összejöveteleken, amihez a társaság kedvet érez és amit akár egymásnak is meg tudnak tanítani. Horgolni sem mindenki tudott korábban.

Ilyen kisebb blokkokból állt össze a fatörzset borító hatalmas takaró

Fotó: Borsányi Bea / Fejér Megyei Hírlap

- Az alkotókörbe nem csak nyugdíjasok járnak – mondta mosolyogva Egri Sándorné, Márta, aki 2017 óta a Gyúrói Nyugdíjas Klub vezetője. A klubot 1988-ban még Tóth Sándorné alapította, jelenleg 35 tagja van és idén ünnepelte 35. születésnapját. Amúgy vannak fiatalabb, tiszteletbeli tagjai is. A klub „zajos” életet él, számos programon vesz részt, kirándulnak, kiállításokra, színházba járnak és maguk is fellépnek az Otthonkás Angyalok elnevezésű formációjukkal. Mindemellett szívesen besegítenek a településen többek között a virágok gondozásába, részt vesznek a falutakarításban és ha kell, sütnek is a rendezvényekre.

Márta néni egyike a „fő kézműveskedőknek”, sok mindenhez ért és szívesen tovább is adja a tudását. Ő tanította meg horgolni a kör több tagját, így Ujvári Józsefné, Piroska nénit is. – A horgolásban az a jó, hogy gyorsan elsajátíthatók az alapok, aztán jöhetnek a minták, majd a nagyobb darabok. Most a szaporítást tanulom. És esténként már otthon is szoktam horgolni – büszkélkedett Piroska néni, miközben szorgosan járt a kezében a horgolótű.

- A fiatalságot azért nehéz nálunk megmozgatni, közösségi programokba bevonni, mert a középiskolás diákok már máshová járnak tanulni és mivel Gyúró kistelepülés, az itt élők többsége is más településeken dolgozik, így csak késő délután, vagy este ér haza. A közösségi rendezvények iránti érdeklődést a járvány is visszavetette, ráadásul tavaly felújítás kezdődött a művelődési házban, ezért a szokásos rendezvényeinket sem tudtuk megtartani – válaszolta Hársfalvi Mária arra a kérdésre, miért az idősebb korosztály jár inkább a foglalkozásokra?

A nyugdíjasok munkáiból rögtönzött kiállítás, előtérben a békési hímzéssel készült darabok

Fotó: Borsányi Bea / Fejér Megyei Hírlap

Az alkotókör egyébként, azon túl, hogy tevékeny időtöltést jelent, remek lehetőség arra is, hogy az egyedül élők, vagy az otthon lévők kimozduljanak, társaságban menjenek, másokkal találkozzanak, beszélgessenek.