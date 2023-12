Fejér legkisebb településén kitartó emberek élnek, dolgoznak. Ha életre hívnak valamit, azt nem hagyják elveszni. A Könyvjelző névre keresztelt könyvklub is ilyen kezdeményezés: februárban indult, és az év végén is töretlen a lelkesedés. A közösségi házban található könyvtár forgalma élénk, Mészáros Imola könyvtáros szerint a helyiek szeretnek olvasni, és szívesen megosztják gondolataikat kedvenc regényeikről, verseikről is. A havonta egyszer megrendezett találkozón a törzstagok mindig megjelennek. A könyvklub létrejöttének kezdeményezői, Pató Marcsi és Ági hónapról hónapra új ötlettel, javaslattal áll elő, s akik csatlakoznak, cseppet sem csalódnak.

A borongós novemberi délutánon, amikor korán sötétedett, és hamar leszállt a köd, a krimi műfaja került a középpontba. A borzongást és a sokkoló durvaságot sokan nem kedvelik, ám az intellektuális bűnügyi történeteket annál inkább. Erzsike példaként a Zárt ajtókat említette, mint ami túl brutális, majd Asimov A halál fuvallata című regényéről beszélt, ami új kapukat nyitott számára. Évi is az olyan krimiket kedveli, amik finomabbak, amik nem annyira félelmetesek. A megunhatatlan Agatha Christie-t említette, a krimi nagyasszonyát és a Cormoran Strike-sorozatot, amit a Harry Potter-könyvek írója, J. K. Rowling Robert Galbraith néven jegyez. Ági a skandináv krimik nagy rajongója, Klári pedig az orosz irodalomé, és Guillaume Musso meg Carlos Ruiz Zafón írásait is szereti. Szóba került a Fekete vízililiomok és a Nyolc nyomozó című bűnügyi regény és a Prae Kiadó új magyar krimijei, Mészöly Ágnes, Bánhidi Lilla, Gráczer L. Tamás könyvei, valamint a Kossuth Kiadó spanyol krimi sorozata és a Detektív Kiadónál megjelent orosz krimik, Alekszandra Marinyina rendszerkritikus írásai is.

A decemberi találkozón rendhagyó módon, ám a csoport nevéhez hűen könyvjelzőkészítés volt a program. Színes szalagok, fehér csipkék, kartonpapírok, régi, selejtezésre ítélt könyvek, gombok, különféle formalyukasztók, nyomdák felhasználásával ötletes és változatos alkotások születtek, amik otthon is könnyen elkészíthetők és karácsonyi ajándéknak is kiválók.

Januárban jön a folytatás, az újrakezdés, az újjászületés lesz a téma, februárban pedig a születésnap, hiszen akkor ünnepli majd egyéves fennállását a könyvklub