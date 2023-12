A hideg idő beálltával az immunrendszer erősítése érdekében még nagyobb szerepet kapnak a gyógynövények. Az ünnepek közeledtével a természetben fellelhető alapanyagokból készített teakeverék, lekvár vagy szörp ajándéknak is tökéletes választás. Ezek elkészítéséről és az alapanyagok jótékony hatásairól is beszélt a Fekete Sas Patikamúzeumban tartott interaktív, kóstolóval egybekötött előadásán Lencsés Rita fitoterapeuta, gyógynövényszakértő.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– Sokszor fölteszik a kérdést, hogy ha valaki egészséges dolgot szeretne ajándékozni, milyen lehetőségek vannak – kezdte a szakember. – A gyógynövénytúrák alkalmával szedett növényekből is lehet gazdálkodni, de a boltokban kapható gyógynövény alapanyagok is tökéletesek erre a célra. Az immunerősítő teakeverékekbe kerülhet például hársfavirág, aranyvessző és kakukkfű is.