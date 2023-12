Enni vagy tenni? Tegnap, 9:30

A Láthatáron csoport előadása komolyan elgondolkodtat, érvelésre késztet (galéria)

Nem maradhatunk semlegesek, nézőként is állást kell foglalnunk, még ha nem is egy minket érintő, valós ügyben tesszük ezt. De akár abban is tehetnénk. A Kenyértörés című darab örök erkölcsi kérdéseket vizsgál.

Bokros Judit Bokros Judit

A ténoszi pékné, Demetria (középen) és lázadó gyermekei, Panaitiosz és Europé Fotó: Fehér Gábor / FMH

Újdonság a székesfehérvári Lánczos Kornél Gimnáziumban az Aulaszínház, ahol október óta három előadás volt. Az ötlet remek (Schneider Beáta igazgatóhelyettesnek köszönhető): jöjjön a színház házhoz! Ha már egyszer van egy nagyobb, sokféle rendezvényre alkalmas aula, akkor azt akár színházi térré is lehet alakítani. És a Lánczos közössége meg is tette ezt, a repertoárban pedig színvonalas független helyi és budapesti színjátszó csoportok előadásai szerepelnek. A minap láthattuk az első vendégelőadást: a Láthatáron Csoport jött el, hogy bemutassák az egészen friss, 2022-ben debütált Kenyértörés című darabot. Ezt jelenleg Budapesten a Jurányi Házban játsszák, de fővárosi és vidéki középiskolákba, helyszínekre is szívesen viszik. Ez mindenképpen jó hír, és érdemes is foglalkozni a lehetőséggel, mert az előadás nagyon tanulságosan és izgalmasan – mindenféle ideológiától mentesen – foglalkozik a demokrácia és erkölcs kérdésével, azzal, hogy mikor döntünk helyesen, milyen elvek alapján hozzuk meg a döntést, és annak mi lehet a következménye. A keretet egy több mint kétezer éves történet, a görög-perzsa háború adja, amelyről még az iskolai tanulmányoktól távolodva is lehetnek emlékeink: Thermopülai szoros, hellének, perzsák, marathoni csata és a többi. Ebben az időszakban járunk, méghozzá egy kis szigeten, Ténoszon, ahol egy hellén család életébe pillanthatunk bele. Az anya, az özvegy pékné, Demetria (Feuer Yvette) mindent megtesz azért, hogy ellássa élelemmel családját, vagyis fiát, Panaitioszt (Csányi Dávid) és lányát, Europét (Háda Fruzsina), rajtuk kívül pedig a sziget népét. Igen ám, csakhogy a háborús időszakban semlegességre törekvő Ténoszra perzsa hajókon érkezik a perzsa búza, a kenyér alapanyaga. Hiszen a szigeten nem terem meg a gabona. A heves Europé fellázad anyja ellen, amiért az ellenségtől vásárolják a búzát. A fiú, Panaitiosz pedig be akar állni a háborúba a hellének oldalán. Az anya egyiküknek sem enged, ebből konfliktus fakad, amely ugyan egy ideiglenes győzelem miatt elsimul, ám tíz év múlva jön az újabb megpróbáltatás, nézeteltérés, amely tragédiába fordul. Újra és újra előkerül a kérdés: enni vagy tenni, vagyis elfogadni a perzsa búzát és jóllakni, vagy azt elutasítva kiállni a kisebbségben lévő hellének mellett, akár az éhhalált is kockáztatva?

A Láthatáron csoport előadása komolyan elgondolkodtat, érvelésre késztet Fotók: Fehér Gábor / FMH

S amikor a két, zenei betétekkel megszakított, minimális kellékkel előadott, humort sem nélkülöző jelenet lezajlik, a közönség, vagyis mi jutunk szerephez. A három színész ugyanis arra kér mindenkit: a látottak, hallottak alapján döntsenek. Döntsék el, vajon igazat adnak-e a fiát kétségbeesésében eláruló anyának, és felmentik őt – vagy épp ellenkezőleg. Az előadás ezen a ponton teljesen interaktívvá válik: a közönség, vagyis a nép, a démosz két oldal között választhat: Demetria ártatlan vagy bűnös? Dönteni kell, semlegesség nincs. És a közönség itt is döntött, a Lánczos aulájában ki erre, ki arra az oldalra ült. Aztán a színészek rákérdeztek az érvekre, a „nép” pedig bevonhatónak bizonyult. Többen mondták el véleményüket, más-más szempontból közelítve, és jó volt látni, hallani, hogy a diákok is bekapcsolódtak a párbeszédbe. Végül pedig „cserépszavazás” volt arról, mi legyen az asszony sorsa. Elárulom: itt az ártatlansága mellett voksoltak többen – de mint megtudtuk, más helyszínen döntött már másként is a többség. A körülbelül másfél óra intenzíven telt, hazafelé menet mindenkinek bőven lehetett ki- és megbeszélni valója például arról, ami ezen a helyen a beszélgetés egy fontos felvetése volt: mi is valójában a demokrácia? És kinek is a békéje az a bizonyos, annyiszor hivatkozott béke? Az előadás írója és rendezője Fábián Péter, a zeneszerző Horváth Szabolcs, a látványt Zubor Kata találta ki.

