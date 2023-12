Az iskola alapításának ötlete a hatvanas évek legelején merült fel, amikor a magyar oktató-nevelő munka reformálása keretében jött az ötlet, hogy Fejér megye nagyközségeiben középiskolákat kell alapítani. Pusztaszabolcs elhelyezkedését figyelembe véve – vasúti csomópont, nagy vonzáskörzet – a megyei tanács úgy döntött, megalapítja a középiskolát

– Hat évtized nemcsak egy ember, hanem egy intézmény életében is jelentősen hosszú idő. Az iskolát 1963-ban hozták létre, gépszerelő szakközépiskolai évfolyamot indítottak, ami azt jelentette, hogy érettségit is szakmát is kaptak a tanulók. Aztán 1968-ban létrehozták az első gimnáziumi osztályt, ekkor adták át a mostani iskolaépületet is, addig az oktatás az általános iskolában folyt. Az első gimnáziumi osztály létrehozásával kialakult az iskola jellegzetes oktatási vonala, ami a szakközépiskola és gimnázium – idézte fel az oktatási intézmény kezdeti időszakát a pusztaszabolcsi Szabolcs Vezér Technikum igazgatója, Mátyás Julianna.

Iskolatörténeti kiállítás, valamint színjátszó- és szavalóverseny is színesítette az ünnepi programsorozatot

Forrás: Mészáros Lajos közösségi oldala

1977-ben aztán közgazdasági osztályt indítottak, majd 1990-ben elindult a kereskedelmi képzés is, amit három évvel később a hatosztályos gimnáziumi osztály indítása követett. Az intézmény az évtizedek során több névváltást is megélt: 1969-ben Velinszky László Gimnázium és Szakközépiskola lett, majd 2003-ban vette fel Szabolcs Vezért nevét.

– A névváltozások azért is érdekesek, mert összeszámoltuk, és az elmúlt hatvan év alatt körülbelül tizenhat neve volt az iskolának, ám ami igazán lényeges, a küldetés, a cél és a feladat mindig ugyanaz volt: hogy egy családias, gyermekközpontú iskola és emellett jó szakképző iskola is maradjon az intézmény – húzta alá az iskolaigazgató, aki elmondta, szerették volna méltóképp ünnepeljék az iskola fennállásának hatvanadik évfordulóját.

Az ünnepségsorozat részeként megjelent az Emlékdoboz című kiadvány, ami egykori tanulók és tanárok visszaemlékezéseit gyűjti csokorba. A kötetbe foglalt emlékek által az olvasók is újraélhetik az elmúlt évtizedek emlékezetes eseményeit. Az ötnapos rendezvénysorozat alkalmával pályaorientációs nap és verseny is zajlott, utóbbi egy hagyományosnak számító megmérettetés, melyre idén tizenkét csapat nevezett. Az intézmény galériájában egy iskolatörténeti kiállítás is helyet kapott, melynek összeállításában a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány is aktívan részt vett. A tárlaton régi tanári asztal, egykori napló, és iskolapad is helyet kapott a megannyi tárgyi emlék mellett. A jubileumi évforduló kapcsán megszervezték a negyvenöt éves múltra visszatekintő Fridrich Margit Megyei Színjátszó- és Szavalóversenyt is, az előadásokat háromtagú zsűri értékelte: Zsuffa Tünde író, Juhász Illés színművész és Dubai Péter művészeti titkár.

A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány Értékőr-díjat adományozott Mátyás Julianna (j) iskolaigazgatónak és az iskola alkalmazotti közösségének

Forrás: Mészáros Lajos közösségi oldala

A jubileumi hét nagyszabású gálaesttel zárult, melyen egykori és jelenlegi tanárok, diákok és az önkormányzat, valamint a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum képviselői mellett jeles személyiségek is részt vettek. Jelen volt az eseményen a 79 éves Molnár Géza is, aki a 60 éve induló első évfolyam diákjainak egyike volt. Az esten örökös tantestületi taggá választották Csányi Kálmán volt iskolaigazgatót, valamint átadták az intézmény legrangosabb elismerését, a Pro Schola-díjat, melyet azon tanulónak vagy tanárnak adományoznak, aki hosszú éveken át kiemelkedő munkát végez. A díjat Török Mária tanárnő kapta meg, aki nyugdíjasként is majdnem teljes állásban dolgozik az iskolában. Az eseményen köszöntötték továbbá Végh Kornél és Tánczos Krisztina pedagógusokat, akik egykor az intézmény tanulói voltak, ma pedig már a tantestület tagjaiként a jövő nemzedékét oktatják, valamint Nagy Tímea igazgatóhelyettest, aki szintén Pusztaszabolcson végezte középiskolai tanulmányait.

Az elismerések sora itt még nem ért véget, ugyanis a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány képviseletében Czöndör Mihályné és Bartókné Piller Magdolna az iskola értékeinek megőrzéséért és hagyományainak ápolásáért Értékőr-díjat adományozott Mátyás Julianna iskolaigazgatónak és az iskola alkalmazotti közösségének.