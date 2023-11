Idén első alkalommal csak női kiállítók vesznek részt az iparművészeti szalonon, de nem szándékosan alakult ez így – hangzott el a rövid megnyitón, amelyen a kortárs ékszereket készítő és munkáival a kiállításon is részt vevő Király Fanni hatalmas virágcsokor kíséretében köszönte meg az újabb lehetőséget Károlyi Angelica grófnénak. A vendéglátó mindjárt be is jelentette, már a jövő évi szalon időpontját is kitűzték. Szóval, már biztos: jövőre is lesz Friss termés! De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen az idei, a hetedik Friss termés is csak most kezdődött.

A péntek délutáni nyitásra jócskán érkeztek már érdeklődők, akik a megszokott termekben, többnyire a megszokott kiállítókkal találkozhattak és beszélgethettek. Egyikük Gera Noémi, akik papír, illetve ezüst ékszereivel hetedik alkalommal jött el Fehérvárcsurgóra. – Azt hiszem, akik itt kiállítanak, minden évben hoznak valami újat, hiszen ezeken a szalonokon nem csak mi, alkotók vagyunk visszatérők, de a látogatók egy része is. A magam részéről az elmúlt időszakban tovább építettem a kollekcióimat, illetve közös munkába fogtunk Földi Kinga, textiltervezővel – ő most először mutatkozik be a Károlyi-kastélyban -, akivel úgy döntöttünk, elkezdünk nagyban gondolkozni – válaszolta kérdésünkre Gera Noémi, akinek ezüst ékszereinek díszítésében megjelentek a kövek, ami egy teljesen új irányt jelent a korábbiakhoz képest. A sóvárgás útja nevet viselő gyűrűbe például turmalin került.

Fotó: Borsányi Bea / FMH

A régi kiállítók mellett idén három új tervező vesz részt a szalonon. A már említett Földi Kinga santung selyembabákat hozott. Börcsök Anna titkokat rejtő, narratív ékszerekkel érkezett, amik kiürült cukorkás és italos dobozokból, illetve műanyag vécéülőkéből készülnek. Kitűzői és fülbevalói érdekes újrahasznosulásai a 21. század más célra készült termékeinek. A narratív ékszerkutató büszkén mesélte, doktori disszertációja védésére készül, amit arról írt, hogyan narrálnak, azaz mesélnek az ékszerek. Ugyancsak „első bálozó” a Friss Termésen Müller Rita, akinek hernyóselyem sáljait csodálhatják meg, próbálhatják fel az érdeklődők.

Az öt helyiségben kiállatott termékek között érdemes egy „kört futni” még azoknak is, akik a korábbi években is megfordultak már az eseményen, mert Gera Noéminek igaza van: mindig fedez fel valami újat, izgalmasat a látogató!

A szalon szombaton 10-19 óra, vasárnap 10-17 óra között várja a látogatókat.