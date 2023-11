Valódi fesztiválhangulatot és -miliőt sikerült varázsolni az Öreghegyi Közösségi Ház tereibe, ahol egyébként is van színházterem, ám most itt tartották a korábban az SZKKK központjában (volt A Szabadművelődés Háza) szervezett színjátszó találkozót. A színpad tehát nem csupán egy estére, hanem két napra is benépesült, ráadásul meg is nagyobbodott – utóbbit már a fesztivál szervezőjétől, a Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület elnökétől, Bartyik Gábortól tudtuk meg.

– Mivel megszoktuk a korábbi helyszínt, ezért mindent újra kellett gondolni, tervezni. Itt kisebb volt a színpad, ám az egyik csoport segítségével végül sikerült másfél méterrel megnövelni a méretét, így mindenki elférhetett. A fesztiválra idén tizenkilencen jelentkeztek, és végül tizenhárom előadás került be a programba az előzsűrizés után székesfehérvári, illetve más településekről érkezett műhelyektől. A mostani mezőny tűnik eddig a legkomolyabbnak, az előadások nagyon jónak ígérkeznek, és jellemzően nem könnyedek; talán egy olyan van, ami kifejezetten vígjáték – nyilatkozta még a fesztivál kezdetén Bartyik Gábor.

A zsűriben Kurta Niké színésznő másodszor szerepelt, Perczel Enikő dramaturg és Varsányi Péter rendező pedig először vett részt az értékelésben. Ők voltak azok, akik az előadások után egy külön, emeleti teremben értékelték a látottakat. A fesztiválon tehát szakmai tanácsokat, véleményt is hallhattak az amatőr csoportok, ez pedig segítheti a további munkájukat.

Szombaton négy fehérvári társulat is szerepelt: a TeDi Színpad a Cyber Cyrano, a Szignum Műhely a Jelenetek Imre herceg életéből, a Prospero Színkör a Dr. Jekyl és Mr. Hyde, a Péntek 3 Tejátrum pedig a Sógornők című előadásokkal. Vasárnap a Fehér Vár Waldorf Színjátszókör és az Örökség Csoport képviselte a helyi erőt a Don Camillo kisvilága és a Caligula helytartója című darabokkal.

A megnyitó után az első versenyzők között volt a TeDi, vagyis a Telekis Diákszínpad Cyber Cyranója, amely egy ütős darab körülbelül háromnegyed órában Tasnádi István drámája alapján. S ugyan sokat nevethetünk közben a remek megoldások, a ki- és beszólások közepette, azért mégiscsak érezzük: a mai tizenévesek nagyon is kiszolgáltatottak az őket egyre inkább és egyre korábban bekebelező kibertérben. Miközben reggeltől estig kütyüznek, nyomkodnak, hiszékenységüket, naivitásukat könnyen kihasználhatják mások, akár saját diáktársuk is. Minderre pedig nem lehet mentség, hogy az illető, egy lány saját kisszerűségét, észrevehetetlenségét szeretné ellensúlyozni. Diákos kegyetlenkedés, érzelmesség, megfelelni vágyás, csalódás, vágyakozás bontakozik ki a darabban egy számításból elindított, majd irányíthatatlanná vált játszma közepette.

A fesztivál két napjának végén a zsűri vasárnap este a következő eredményt hirdette ki. Az első helyezést a PHWI-csoport nyerte az Abigél című darabbal. Az említett székesfehérvári TeDi Színpad Cyber Cyrano című előadása második díjat kapott, a harmadik helyezés pedig a Sick Tranzit csoporté lett, akik a FiFe Encounter című darabot hozták. A legjobb női alakításért járó Börcsök Enikő-díjat Nyári Emma vihette haza Az ördög című előadásban nyújtott alakításért. Ennek férfi párját, a Matolcsy Miklós-díjat Nagy Imre érdemelte ki az S. K. Társulat Tóték című előadásából. A legjobb rendezésért járó Tóth László-díjat Kiss Péter nyerte Az ördög című darabért. A zsűri különdíja, a Boldizsár Péter-díj a BarbekYou csoporté lett a Semmi című előadásért. A legígéretesebb kezdő előadóknak járó PIF-díjat szintén fehérvári nyerte: a Szignum Műhely a Jelenetek Imre herceg életéből című darabbal.