Pénteken a Pelikán Galériában nyílt meg a Székesfehérvári Művészek Társaságának már hagyományosnak számító Téli Tárlata. A kiállítást Lehrner Zsolt alpolgármester ajánlotta a jelenlévők figyelmébe, s arról is beszélt, öröm, hogy egyre több kiállításnak adhat otthont a megyeszékhely. Kiemelte, a Székesfehérvári Művészek Társaságának utcai tárlatát jelenleg is láthatja a közönség a Várkörúton, a Szent István Király Múzeum Országzászló téri kiállítóhelyének kerítésén.

– A társaság megvalósítja saját területén azt, amit városként mi, városvezetők megfogalmazunk: közösséget építenek. A Téli Tárlaton huszonkilenc művész negyvennégy alkotása, alkotássorozata látható. Ez egy rendkívül gazdag kiállításanyag, és nagyon örülök annak, hogy az alapítókon kívül az új nemzedék is képviselteti magát – mondta az alpolgármester, aki arról is beszél, januártól az önkormányzat székesfehérvári képző- és iparművészeknek közösségi műtermet alakít ki a felsővárosi tájház épületében.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A kiállítást Domány Adél művészettörténész nyitotta meg, aki úgy fogalmazott, a társaság most is bebizonyította, hogy nagyon színes és sokoldalú a repertoárjuk. Mint mondta, bár tematikailag kötetlen a kiállítás, többen a fagyos évszak színvilágát is megjelenítették műveiket.

– Voltak, akik a tőlük megszokott korábbi műveikhez képest egy pici újjal rukkoltak elő, akár színvilágban, akár gondolkodásmódban, formavilágban. Azt gondolom, szükséges is egyfajta megújulás, mert talán valamelyest korszakhatárra érkeztünk, hiszen nagyon nehéz évek vannak a hátunk mögött – magyarázta.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A kiállító művészek december 2-án, 9-én és 16-án kísérőprogramokkal, kötetlen beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. A tárlat december 22-ig nyitvatartási időben – keddtől péntekig 10 és 18 óra között – ingyenesen megtekinthető.