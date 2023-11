Sok esetben ő maga írja könyveinek szövegét is. Legismertebb saját szerzői műveit (Lenka, Palkó, Álomcirkusz) íróként és illusztrátorként is jegyzi, meséit számos nyelvre lefordították, és több bábszínházi feldolgozás is készült belőlük ország- és világszerte. Az érzékenyítő témájú Lenka és Palkó című köteteket tanítják a pedagógusképző egyetemeken, a meséket konfliktuskezelésre használják az óvodai és iskolai közösségekben. Az írónő ezekkel a történetekkel járja az országot, és kis Ládaszínházában bábozza el Lenka és Palkó történetét.

Fülei kiállításán ő maga mesélt hallgatóságának különleges, szinte meseszerű történeteket könyvei keletkezésének hátteréről, a kortárs írónőkkel való kapcsolatáról – tájékoztatta lapunkat Némethné Rózsa Judit, a Füle Községért Közalapítvány elnöke.

– Leginkább azokkal az írónőkkel történik meg ilyen csoda, akik maguk is valamiféle mesebeli lények, és akikkel lelkileg mélyen azonosulunk egymással – mondta Szegedi Katalin. – Sokszor elmeséltem már, hogy mennyire vágytam Boldizsár Ildikó, Amália-meséinek illusztrálására. Ez most megadatott, így igazi ajándékként élem meg, hogy az írónő fiatalkori meséi most újra napvilágot láttak, ezúttal az én rajzaimmal. Mert Boldizsár Ildikó egy ugyanolyan jó boszorkány, mint a hősnője, Amália, csak éppen ő szavakkal és a bennük rejlő érzelmekkel varázsol. Mesékre mindig is szüksége volt a felnőtteknek, hiszen eredetileg is nekik íródtak. Boldizsár Ildikó Amália-trilógiája – melynek harmadik kötete épp a napokban jelent meg – elsősorban inkább a felnőttek érdeklődésére tarthat számot, de ugyanilyen szeretettel olvashatják a tinik és az érettebb gyerekek is.

– Illusztrálás közben kizárólag a szöveg vezet. Annak, hogy a vizuális világ a gyerekeket és a felnőtteket is megérinti, az az oka, hogy maguk a mesék is ilyenek, én csak a hangulatukra reagálok a képekkel. Hatalmas élmény volt illusztrálni ezeket a történeteket, amelyek olykor nagyon mélyre vezettek. Sok szomorúság van ezekben a mesékben – de hát milyenek is lennének a világ legszomorúbb boszorkányáról szóló mesék? De szép szomorúság ám ez, amolyan szeretnivaló melankólia. Szívfacsaró, csupa érzelem az egész könyv. Egy hatalmas ölelés.

Az Alice Csodaországban című könyv borítója

Fotó: Az alkotó

– Éppen ilyen nagy mágusnak tartom azt a másik két kedvenc kortárs írónőmet, akikkel összehozott bennünket a jó sors. Mindketten bábszínházi dramaturgok, ennek megfelelően úgy főzik-kotyvasztják bravúrosan az érzelmeket a szövegeikben, hogy az mindig tartogat valami meglepetést. G. Szász Ilona egyszer csak meglepett egy Krúdyt idéző nyelvi fordulatokban gazdag mesével, melyet – mint mondta – kimondottan nekem írt. Ebből született meg A Mindentvarró Tű című könyv, amelyet a családi albumban talált régi fotókkal illusztráltam. Gimesi Dóra pedig egy csodaszép, negyvenes évekbeli cipődivatlappal ajándékozott meg egy talányos, boszorkányos kis félmosoly kíséretében, mondván, hátha egyszer szükségem lesz rá egy cipős könyv illusztrálása során… Nem meglepő módon egy év múlva kaptam tőle egy ilyen témájú kéziratot, és a divatlap természetesen belekerült A tündér csizmája című kötetbe.

A tárlaton elsősorban két klasszikus könyv, Lewis Carroll: Alice Csodaországban, valamint L. Frank Baum: Óz, a csodák csodája című műveinek eredeti illusztrációi láthatók. Az aprólékos műgonddal megfestett képek akril és kollázs technikával készültek, az izgalmas kompozíciókat a festett elemek mellett apró tárgyak applikálásával alakította ki a művésznő.

A kiállítás szombati napokon látogatható 14 és 17 óra között, majd az adventi időszakban szintén szombaton, 14 és 18 óra között a Füle Községért Közalapítvány közösségi házában (Széchényi utca 82.), valamint a 06-20-9648-452-es telefonszámon előre egyeztetett időpontban.

– Az illusztrátor négy éve költözött a térségbe, a szomszédos faluba – tudtuk meg Némethné Rózsa Judittól. – Aki nem jutott el a fülei kiállítás-megnyitóra, személyesen találkozhat az alkotóval saját otthonában, ahol november 24-én, 25-én és 26-án házi műteremvásárt tart, melyre szeretettel várja a látogatókat 11 és 18 óra között Balatonfőkajáron, az Ady Endre utca 26. szám alatt. Szegedi Katalin munkái emellett a www.picturebook.hu oldalon tekinthetők meg.