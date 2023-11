Angelica Károlyi, Heim Alexandra és Varga Gergely mutatják be a Hagyományos és új ízek a fehérvárcsurgói Károlyi kastélyban című kötetet, mely a Magyar Képek kiadásában jelent meg. A könyvbemutató kapcsán több tartalmas órát is tervezett az érdeklődőknek a kastély, ennek megfelelően a 11:30-as köszöntőt követően kastélylátogatás, Gasztro mini piac és borfesztivál is lesz. A Gasztronómiai utazás és Könyvbemutató 13:00 óra után lesz.

