Mártont szintén említették szépszerével ezen az ünnepen, s nem csak azért, mert a szomszédos pincében üstben forrt zsírjában a liba, krémje pedig puha fehér kenyérre került, de azért is, mert hát „A bornak szent Márton a bírája”, amit lehet úgy is érteni – fogalmazott Kupi László -, hogy ilyenkor már iható az újbor. Az oltárkő felirata pedig további ihletet adott a borlovagoknak: „Liber pater istennek és feleségének Libera istennőnek, Iulia Ingenua szívesen állíttatta fogadalom beváltása alkalmából az istennek, aki megérdemelte”. Mivel a római korban Liber a bor, a termékenység istene volt, így adott volt, hogy ma is legyen Libernek földi helytartója. Tímár Béla látta el ezt a feladatot éveken át, akit az idei évtől – minő véletlen név egybeesés – Liber Sándor követ a megtisztelő feladat ellátásában.

Az oltárkő körüli, különböző korokból és tájakról származó hagyományoknak szép keretet adott a Kisfaludi Búzavirág Dalkör éneke, a csókakői Szent Donát, a székesfehérvári Noé-hegyi és az Agárdi Borlovagrend jelenléte, ahogy az új hagyomány létrehozása is a Richter Ferenc Vándordíj alapításával. Richter Ferencné Klauz Erzsébet, a művész felesége, valamint Turcsányi Sándorné, a Borlovagrend elnök nagymestere - miután Mészáros Lajos borlovag felolvasta a díj alapítási dokumentumait -, átadta a Vándordíjat a tavalyi évi legjobb, aranyérmes Bence-hegyi chardonnay alkotójának, Stieber Józsefnek. Ezzel együtt megkapta a szobrász által kifaragott Szent Orbán szobrot is, melyet egy évig őrizhet – a következő Vándordíj átadásáig. „Nekem az a jó bor, ami ízlik!”- emlékeztek meg Richter Ferenc örökbecsűjéről borlovag barátai, s ezt Renner László borlovag is osztotta, aki elmondta, milyennek találta az idei év új borait: későn érkező tavasszal, peronoszpórával, lisztharmattal küzdöttek idén is a borászok, ám akinek sikerült, ígéretes, szép borokat készíthetett.