A tárlat során az érdeklődők bepillantást nyerhettek a Hadtörténeti Múzeum mintegy 40 ezer darabból álló Numizmatikai Gyűjteményének történetébe, de legfőképp az 1900-as évekből származó kitüntetésekről, nagykeresztekről és díszszalagokról tudhattak meg többet. Habár a kiállítás több teremből áll, utóbbiaknak a harmadik adott helyet és a jelenlévőknek Sallay Gergely elárulta, hogy a 11 kiállított darab közül 6 hazai, 5 pedig külföldi. Érdekességként azt is elmondta, hogy egyes díszszalagokat készítőik úgy alakítottak ki, hogy viselőjére mindenképpen passzoljon. Azaz nem feltétlenül egy sablon szerint készültek ezek a szalagok, hiszen akkoriban igen kelletlen helyzeteket teremtett volna, ha egy felsőbb pozícióban lévő tisztre vagy vezetőre túl nagy, avagy túl kicsi a szalag. Valamint arra is kitért, hogy a legtöbb nagykereszt, illetve kitüntetés arany és ezüst volt, ugyanakkor az is elfordult, hogy némelyeknek csak a borítása volt aranyozott vagy ezüstözött. A nagykeresztek egyébként akkoriban a legmagasabb kitüntetésnek minősültek.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A muzeológus arról is szólt, hogy a kitüntetéseket nem feltétlenül közkatonák kapták, hanem inkább magasabb beosztásban lévő tisztek, politikusok. Néha pedig az is előfordult, hogy ’sima’ polgárok szolgáltak rá a kitüntetésre egy-egy nemes tettel.